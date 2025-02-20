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Без комков и зазоров: как наклеить ресницы так, чтобы их не отличить от натуральных

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Накладные ресницы — идеальный способ создать эффектный объем без наращивания, но у многих они ассоциируются с трудностями в нанесении. Визажисты уверяют: главное — правильная техника. Разбираем ключевые шаги для легкого и естественного макияжа с накладными ресницами.

Наращивание ресниц
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Наращивание ресниц

Что понадобится:

  • Фен.
  • Щипцы для завивки ресниц.
  • Маникюрные ножницы.
  • Накладные ресницы.
  • Клей для ресниц.
  • Тушь.
  • Расческа для ресниц.
  • Пинцет.

Пошаговая инструкция

Шаг 1: Подготовка натуральных ресниц

Перед тем как приклеить накладные ресницы, нужно правильно подготовить свои.

  • Нагрей щипцы для завивки феном, затем подкрути ресницы, чтобы они лучше смешались с искусственными.
  • Нанеси слой туши, чтобы зафиксировать изгиб.

Шаг 2: Размягчи накладные ресницы

  • Перед нанесением расчеши накладные ресницы прямо в упаковке, используя одноразовую кисточку для туши. Это сделает их более пушистыми и облегчит фиксацию.
  • Разомни ленту, двигая ее в стороны, чтобы она стала более гибкой.

Шаг 3: Подгони размер

  • Приложи ресницы к веку и оцени длину. Если лента слишком длинная, обрежь ее маникюрными ножницами от внешнего уголка — так они будут выглядеть естественнее.
  • Избегай слишком длинных ресниц — они могут визуально уменьшить глаза.

Шаг 4: Нанеси клей

  • Выбери качественный клей — это залог стойкости.
  • Можно нанести клей непосредственно на ленту или использовать технику "подводки" — нанести его тонкой линией на веко.
  • Подожди 10-15 секунд, пока клей немного подсохнет, это сделает фиксацию проще.

Шаг 5: Найди удобное положение зеркала

  • Наклони зеркало вниз, чтобы веко оказалось в полузакрытом состоянии. Так будет легче приклеить ресницы без зазоров.

Шаг 6: Приклеивание

  • Начинай с середины: прижми центральную часть ресниц к веку, затем закрепи внутренний и внешний уголки.
  • Приклеивай ленту к коже, а не к своим ресницам, чтобы избежать дискомфорта.
  • Подставь указательный палец под ресницы и несколько раз мягко закрой глаз — так накладные ресницы лучше соединятся с натуральными.

Шаг 7: Финальные штрихи

  • Аккуратно прокрась ресницы тушью, чтобы они слились с натуральными.
  • Расчеши их чистой кисточкой.
  • При необходимости слегка пройди теплым воздухом фена вверх, чтобы зафиксировать изгиб.

Правильная техника нанесения накладных ресниц позволяет добиться естественного эффекта и носить их комфортно весь день. Главное — правильная подготовка и немного практики.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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