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Ошибка, которая приводит к морщинам: куда нельзя наносить тональный крем

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Тональный крем — основа макияжа, но его неправильное использование может привести к обезвоживанию кожи и ускоренному появлению морщин. Особенно это касается области вокруг глаз, где кожа наиболее тонкая и чувствительная.

Женщина, макияж
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина, макияж

Почему нельзя наносить матирующий тональный крем на веки

Многие женщины наносят тональное средство на всё лицо, включая зону век, но матирующие формулы могут навредить. Они предназначены для жирной и комбинированной кожи и имеют подсушивающий эффект. Если использовать их в зоне вокруг глаз, это может привести к:

  • Обезвоживанию кожи: тонкая кожа век нуждается в увлажнении, а матирующие компоненты пересушивают её.
  • Выраженным морщинам: из-за недостатка влаги появляются и углубляются "гусиные лапки".
  • Эффекту усталого взгляда: матирующие флюиды могут подчеркнуть сухость и мелкие заломы.

Как правильно наносить тональную основу

Чтобы избежать ошибок, разграничивайте зоны и используйте средства по их назначению:

  • Для лица: выбирайте тональные флюиды или кремы, подходящие вашему типу кожи.
  • Для век: используйте корректор или консилер с увлажняющей формулой, который адаптирован для этой зоны.
  • Дополнительный уход: перед макияжем наносите крем для век, чтобы защитить кожу и предотвратить сухость.

Альтернатива матирующему тональному крему

С возрастом от сильных матирующих формул лучше отказаться совсем, так как они могут подчеркнуть сухость и морщины. Вместо этого попробуйте:

  • Легкие тональные основы с увлажняющим эффектом.
  • Матирующие салфетки для точечного контроля жирного блеска.
  • Сатиновый финиш, который сохраняет естественное сияние кожи.

Матирующий тональный крем не подходит для зоны век, так как может пересушивать кожу и ускорять появление морщин. Чтобы макияж выглядел естественно и ухоженно, важно правильно подбирать продукты для разных зон лица.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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