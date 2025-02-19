Ошибка, которая приводит к морщинам: куда нельзя наносить тональный крем

Тональный крем — основа макияжа, но его неправильное использование может привести к обезвоживанию кожи и ускоренному появлению морщин. Особенно это касается области вокруг глаз, где кожа наиболее тонкая и чувствительная.
Многие женщины наносят тональное средство на всё лицо, включая зону век, но матирующие формулы могут навредить. Они предназначены для жирной и комбинированной кожи и имеют подсушивающий эффект. Если использовать их в зоне вокруг глаз, это может привести к:
Чтобы избежать ошибок, разграничивайте зоны и используйте средства по их назначению:
С возрастом от сильных матирующих формул лучше отказаться совсем, так как они могут подчеркнуть сухость и морщины. Вместо этого попробуйте:
Матирующий тональный крем не подходит для зоны век, так как может пересушивать кожу и ускорять появление морщин. Чтобы макияж выглядел естественно и ухоженно, важно правильно подбирать продукты для разных зон лица.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
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