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Шлифовка кожи: техника, которая делает лицо безупречным с помощью макияжа

2:57
Моя семья » Красота и стиль

Хотите добиться идеально гладкой, ровной кожи, будто после фильтра в соцсетях? Тогда вам стоит освоить технику шлифовки кожи при помощи макияжа. Этот метод позволяет визуально "стереть" поры и морщинки, сделав лицо сияющим и свежим. Как ее повторить в домашних условиях, какие кисти выбрать и кому эта техника подойдет — рассказываем в материале.

Косметика
Фото: https://www.freepik.com
Косметика

Что такое шлифовка кожи и как она работает

Шлифовка кожи — это техника макияжа, при которой тональное средство наслаивается постепенно, позволяя добиться максимально ровного покрытия без перегруженности. В отличие от классического нанесения, этот метод:

  • Заполняет поры и сглаживает текстуру, создавая эффект "отфотошопленного" лица.
  • Обеспечивает стойкость макияжа, так как продукт фиксируется в несколько тонких слоев.
  • Делает кожу сияющей, но не перегруженной косметикой.

Кому подходит эта техника

К сожалению, шлифовка макияжем подходит не всем. Она отлично работает на нормальной и комбинированной коже, но:

  • Не рекомендуется обладательницам сухой кожи с шелушениями — тон и пудра могут подчеркнуть неровности.
  • Не подойдет девушкам с выраженной растительностью на лице, так как тональные средства сделают пушок более заметным.

Как правильно делать шлифовку кожи макияжем

Чтобы добиться идеального эффекта, важно соблюдать правильную технику нанесения:

  • Выберите подходящий тональный крем: лучше легкий, с жидкой текстурой.
  • Используйте плотную кисть с ровным срезом: она позволит наслаивать продукт равномерно.
  • Наносите тон в несколько этапов, двигая кистью легкими, быстрыми движениями из стороны в сторону.
  • Фиксируйте макияж пудрой: выбирайте легкие финишные пудры с увлажняющим эффектом.

Какие продукты нужны для шлифовки кожи

Для идеального результата используйте качественные тональные средства и финишную пудру. Визажисты рекомендуют:

  • Тональные основы: легкие, стойкие, с сатиновым или естественным финишем.
  • Фиксирующие пудры: не матирующие, а увлажняющие, создающие эффект "второй кожи".

Какие кисти подойдут для шлифовки кожи?

Выбирайте мягкие, плотно набитые кисти с ровным срезом. Они помогут равномерно распределить продукт и не оставят разводов.

Важно: не давите на кожу! Легкие, круговые движения позволяют создать неперегруженный, идеальный тон.

Секрет идеальной кожи в правильной технике

Шлифовка макияжем — это не просто нанесение тонального крема, а настоящее искусство выравнивания кожи. Правильные кисти, легкие слои и хорошая пудра помогут вам добиться сияющего, ровного тона, который продержится весь день!

Уточнения

Тона́льный крем - косметическое средство для макияжа.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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