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Как выбрать идеального мастера по ресницам: 6 важных деталей

3:01
Моя семья » Красота и стиль

Наращивание ресниц — процедура, требующая профессионализма, ведь малейшая ошибка может не только испортить внешний вид, но и вызвать неприятные последствия. Как понять, что мастер действительно знает своё дело? Внимательно наблюдай за его действиями ещё до начала работы — это поможет избежать разочарования.

Наращивание ресниц
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Наращивание ресниц

Создаёт доброжелательную атмосферу

Хороший специалист понимает, что многие клиенты переживают перед процедурой, особенно если делают её впервые. Поэтому он всегда:

  • Вежлив, внимателен и не торопится.
  • Спокойно отвечает на вопросы и развеивает сомнения.
  • Не раздражается, если ты уточняешь детали.

Если мастер сразу вызывает у тебя доверие и создаёт комфортную обстановку, это хороший знак.

Выясняет противопоказания

Опытный лешмейкер всегда интересуется состоянием здоровья клиента:

  • Есть ли аллергия на клей или другие материалы.
  • Нет ли противопоказаний (конъюнктивит, инфекционные заболевания, кожные проблемы в области глаз).
  • Не принимаешь ли ты гормональные препараты, влияющие на стойкость наращивания.

Если мастер не задал ни одного из этих вопросов, стоит задуматься о его компетентности.

Спрашивает о прошлом опыте наращивания

Даже если ты впервые обратилась именно к этому специалисту, он должен поинтересоваться:

  • Делала ли ты наращивание раньше?
  • Как долго держались ресницы?
  • Был ли негативный опыт?

Эта информация помогает мастеру подобрать подходящий тип ресниц и избежать возможных проблем.

Уточняет пожелания и даёт рекомендации

Перед началом работы мастер обязан обсудить с тобой детали:

  • Какой эффект ты хочешь получить (натуральный, кукольный, лисьий и т. д.).
  • Какой объём предпочитаешь (классический, 2D, 3D и т. д.).
  • Какие у тебя особенности строения глаз и лица.

Профессионал всегда объяснит, какие ресницы подойдут именно тебе, и предложит оптимальный вариант.

Заботится о твоём комфорте

Процедура может длиться несколько часов, и хороший лешмейкер всегда позаботится о том, чтобы ты чувствовала себя комфортно:

  • Спрашивает, удобна ли тебе температура в помещении.
  • Предлагает укрыться пледом, если ты замёрзла.
  • Включает фоновую расслабляющую музыку.

Если мастер никак не заботится о твоём удобстве — это тревожный звоночек.

Соблюдает гигиену и стерильность

Это ключевой момент, который нельзя игнорировать. Настоящий профессионал:

  • Обрабатывает руки перед работой.
  • Использует одноразовые инструменты или вскрывает стерильный пакет с ними.
  • Дезинфицирует рабочее место и ресницы перед процедурой.

Если этого не происходит — лучше отказаться от наращивания, чтобы не рисковать здоровьем.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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