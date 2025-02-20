4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево

3:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хайлайтер — идеальное средство для придания коже свежести и легкого свечения, но при неправильном нанесении он может не только испортить макияж, но и подчеркнуть недостатки, сделать кожу жирной и визуально прибавить возраст. Разбираемся, какие ошибки стоит избегать, чтобы хайлайтер работал на тебя, а не против.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодая привлекательная женщина делает макияж на розовой стене

Ошибка №1: Слишком много хайлайтера под бровью

Раньше было модно подсвечивать зону под бровью, но теперь визажисты от этого отказываются. Избыточное сияние в этой зоне делает макияж неестественным и может создать эффект устаревшего стиля.

Как исправить

Вместо хайлайтера используй сатиновые тени нейтральных оттенков — это сделает взгляд более выразительным, но без лишнего блеска.

Если хочешь добавить немного сияния, нанеси минимальное количество средства в самую верхнюю точку под бровью, но растушуй его максимально деликатно.

Ошибка №2: Хайлайтер на лбу

Некоторые наносят хайлайтер на центр лба, думая, что это освежит лицо, но на самом деле блеск в этой зоне может сыграть злую шутку. Он подчеркивает морщины, делает кожу жирной и создает эффект лоснящегося лба.

Как исправить

Вместо хайлайтера используй матирующую пудру, чтобы убрать нежелательный блеск.

Если хочется немного подсветить зону лба, наноси хайлайтер только на виски, избегая центральной части.

Ошибка №3: Избыточное свечение на кончике носа

Популярный в соцсетях прием — подсвечивать кончик носа для эффекта "кукольного" лица. Однако в реальной жизни это часто выглядит неестественно: создается впечатление жирного блеска или даже "морковного" эффекта.

Как исправить

Чтобы нос выглядел аккуратнее, наноси хайлайтер вдоль спинки носа тонкой кистью — так он создаст иллюзию более утонченной формы.

Не выделяй сам кончик носа — это сделает его визуально более коротким и округлым.

Ошибка №4: Избыток хайлайтера над верхней губой

Подсвечивание галочки над верхней губой (лука Купидона) должно добавлять губам объем, но если переусердствовать, результат может быть не таким, как ожидалось. Чрезмерный блеск в этой зоне выглядит как испарина, а макияж кажется неопрятным.

Как исправить

Наноси хайлайтер очень тонким слоем и хорошо растушевывай, чтобы не было яркой полосы.

Вместо хайлайтера можно использовать нюдовый карандаш для губ с легким свечением — он подчеркнет форму без лишнего блеска.

Заключение

Хайлайтер может преобразить лицо, но только при грамотном использовании. Чтобы избежать ошибок:

Наноси его в умеренном количестве.

Подбирай правильные зоны для подсветки.

Используй кисть для легкого нанесения.

Так твой макияж будет выглядеть свежо, естественно и дорого, без лишнего блеска и эффекта жирной кожи.

Уточнения

Хайла́йтер (англ. highlighter, от to highlight - "подчёркивать", "выделять") — средство декоративной косметики, для создания "скульптурности" лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.