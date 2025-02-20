4 ошибки с хайлайтером, из-за которых макияж выглядит дешево

Хайлайтер — идеальное средство для придания коже свежести и легкого свечения, но при неправильном нанесении он может не только испортить макияж, но и подчеркнуть недостатки, сделать кожу жирной и визуально прибавить возраст. Разбираемся, какие ошибки стоит избегать, чтобы хайлайтер работал на тебя, а не против.
Раньше было модно подсвечивать зону под бровью, но теперь визажисты от этого отказываются. Избыточное сияние в этой зоне делает макияж неестественным и может создать эффект устаревшего стиля.
Некоторые наносят хайлайтер на центр лба, думая, что это освежит лицо, но на самом деле блеск в этой зоне может сыграть злую шутку. Он подчеркивает морщины, делает кожу жирной и создает эффект лоснящегося лба.
Популярный в соцсетях прием — подсвечивать кончик носа для эффекта "кукольного" лица. Однако в реальной жизни это часто выглядит неестественно: создается впечатление жирного блеска или даже "морковного" эффекта.
Подсвечивание галочки над верхней губой (лука Купидона) должно добавлять губам объем, но если переусердствовать, результат может быть не таким, как ожидалось. Чрезмерный блеск в этой зоне выглядит как испарина, а макияж кажется неопрятным.
Хайлайтер может преобразить лицо, но только при грамотном использовании. Чтобы избежать ошибок:
Так твой макияж будет выглядеть свежо, естественно и дорого, без лишнего блеска и эффекта жирной кожи.
Хайла́йтер (англ. highlighter, от to highlight - "подчёркивать", "выделять") — средство декоративной косметики, для создания "скульптурности" лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
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