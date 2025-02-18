Антистиль в действии: 5 сочетаний одежды, которые выдают отсутствие вкуса

2:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Некоторые вещи по отдельности могут выглядеть отлично, но стоит их неправильно сочетать — и образ теряет актуальность. Рассказываем, какие комбинации уже вышли из моды и чем их заменить, чтобы выглядеть стильно.

Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

Приталенный жакет + узкие джинсы

Почему это устарело

Джинсы скинни уже давно уступили место более свободным моделям, а в паре с приталенным жакетом они выглядят неактуально.

Чем заменить

Если хочется создать стильный образ с пиджаком, лучше выбрать оверсайз-модель и дополнить ее джинсами-бойфрендами. Для женственного варианта подойдут плиссированная юбка и ремень на талии.

Мини-юбка + облегающая футболка

Почему это устарело

Такой наряд делает образ слишком скучным и может визуально прибавить объем в талии.

Чем заменить

Вместо обтягивающего верха лучше выбрать свободную рубашку или блузку-комбинацию. Это добавит легкости и современности в образ.

Короткий жакет + платье

Почему это устарело

Такой жакет не делает образ стильным, а скорее портит пропорции, особенно если платье уже хорошо сидит по фигуре.

Чем заменить

К платьям лучше подбирать пиджаки классической длины. А укороченные модели идеально сочетаются с брюками или шортами, создавая гармоничный и модный комплект.

Рваные джинсы + майка-алкоголичка

Почему это устарело

Когда-то это сочетание казалось бунтарским, но сегодня оно воспринимается как небрежное и безвкусное.

Чем заменить

Вместо рваных джинсов лучше выбрать модели прямого кроя или джинсы-баллоны. В паре с базовой футболкой такой образ будет смотреться универсально и актуально.

Кружевная юбка + плотные колготки

Почему это устарело

Кружевные юбки вышли из моды, а в сочетании с плотными колготками они создают неудачный контраст, который портит весь образ.

Чем заменить

Если хочется носить юбки в холодное время года, стоит обратить внимание на модели из денима или шелковые юбки в бельевом стиле. Они смотрятся современно и легко адаптируются под разные сезоны.

Стильные образы создаются не только из трендовых вещей, но и благодаря грамотному сочетанию. Иногда достаточно заменить одну деталь — и привычный наряд заиграет по-новому. Выбирайте свободные силуэты, качественные ткани и гармоничные пропорции, и ваш гардероб всегда будет выглядеть актуально.

Уточнения

Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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