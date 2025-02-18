Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Поставки российского газа по Турецкому потоку в Европу обновили исторический рекорд
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили стать друзьями: их сблизила трагедия
Мода против вас: какие аксессуары разрушают ваш стиль
Как яркие цвета Пунды превращают Кюрасао в Карибский рай
Ваша кошка храпит? Узнайте, есть ли повод для беспокойства
Гости попросили рецепт, не поверив, что это всего три ингредиента: грибы в соевом соусе, которые сведут с ума
Что-то огромное скрывается под Тихим океаном — возможно, остатки исчезнувшего мира
Соседи только сеют, а у вас уже огурцы: в чём секрет сверхраннего урожая
Забудьте про абсолютную пользу каши: вот плюсы и минусы популярных круп

Антистиль в действии: 5 сочетаний одежды, которые выдают отсутствие вкуса

2:35
Моя семья » Красота и стиль

Некоторые вещи по отдельности могут выглядеть отлично, но стоит их неправильно сочетать — и образ теряет актуальность. Рассказываем, какие комбинации уже вышли из моды и чем их заменить, чтобы выглядеть стильно.

Одежда
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда

Приталенный жакет + узкие джинсы

Почему это устарело

Джинсы скинни уже давно уступили место более свободным моделям, а в паре с приталенным жакетом они выглядят неактуально.

Чем заменить

  • Если хочется создать стильный образ с пиджаком, лучше выбрать оверсайз-модель и дополнить ее джинсами-бойфрендами. Для женственного варианта подойдут плиссированная юбка и ремень на талии.

Мини-юбка + облегающая футболка

Почему это устарело

Такой наряд делает образ слишком скучным и может визуально прибавить объем в талии.

Чем заменить

  • Вместо обтягивающего верха лучше выбрать свободную рубашку или блузку-комбинацию. Это добавит легкости и современности в образ.

Короткий жакет + платье

Почему это устарело

Такой жакет не делает образ стильным, а скорее портит пропорции, особенно если платье уже хорошо сидит по фигуре.

Чем заменить

  • К платьям лучше подбирать пиджаки классической длины. А укороченные модели идеально сочетаются с брюками или шортами, создавая гармоничный и модный комплект.

Рваные джинсы + майка-алкоголичка

Почему это устарело

  • Когда-то это сочетание казалось бунтарским, но сегодня оно воспринимается как небрежное и безвкусное.

Чем заменить

  • Вместо рваных джинсов лучше выбрать модели прямого кроя или джинсы-баллоны. В паре с базовой футболкой такой образ будет смотреться универсально и актуально.

Кружевная юбка + плотные колготки

Почему это устарело

  • Кружевные юбки вышли из моды, а в сочетании с плотными колготками они создают неудачный контраст, который портит весь образ.

Чем заменить

  • Если хочется носить юбки в холодное время года, стоит обратить внимание на модели из денима или шелковые юбки в бельевом стиле. Они смотрятся современно и легко адаптируются под разные сезоны.

Стильные образы создаются не только из трендовых вещей, но и благодаря грамотному сочетанию. Иногда достаточно заменить одну деталь — и привычный наряд заиграет по-новому. Выбирайте свободные силуэты, качественные ткани и гармоничные пропорции, и ваш гардероб всегда будет выглядеть актуально.

Уточнения

Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как ухаживать за ремонтантной малиной?
Садоводство, цветоводство
Как ухаживать за ремонтантной малиной? Аудио 
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Популярное
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению

Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.

Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Как приготовить брежневские котлеты: возвращение забытого рецепта
Красная икра дешевеет: во сколько раз упала цена?
Огромные двухметровые змеи стали захватывать жилые дома
Британская армия на Украине. Англичан начнут там уничтожать и русские, и ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Хотите арбузы в своем саду? Этот секрет позволит вырастить их даже в Сибири
Роза Сябитова рассказала о новой моде на возрастных женщин
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Не выбрасывайте пластиковые бутылки: благодаря им вы можете заработать
Последние материалы
Секрет долголетия: это упражнение продлит вам жизнь
Я бы купил бюджетный авто, но производители навязывают ненужные технологии
Сводка с фронта: начинаются переговоры с США и Россией, армия РФ входит в Днепропетровскую область
Эта зелень должна стать обязательной в вашем рационе для здоровья и энергии
Не выбрасывайте картофельные очистки! Вот что с ними можно сделать
Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе
Забор облез уже через год? Значит, вы выбрали не ту краску: разбираемся, как избежать ошибки
Торговля России с Евросоюзом: кто выигрывает, а кто теряет в непростых условиях
Как бюджетно путешествовать по Испании: отдых в Сантандере
Марсианский пляж, который не должен был существовать: учёные теряются в догадках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.