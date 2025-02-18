Антистиль в действии: 5 сочетаний одежды, которые выдают отсутствие вкуса

Некоторые вещи по отдельности могут выглядеть отлично, но стоит их неправильно сочетать — и образ теряет актуальность. Рассказываем, какие комбинации уже вышли из моды и чем их заменить, чтобы выглядеть стильно.
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan hannahmorgan7, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Одежда
Приталенный жакет + узкие джинсы
Почему это устарело
Джинсы скинни уже давно уступили место более свободным моделям, а в паре с приталенным жакетом они выглядят неактуально.
Чем заменить
Если хочется создать стильный образ с пиджаком, лучше выбрать оверсайз-модель и дополнить ее джинсами-бойфрендами. Для женственного варианта подойдут плиссированная юбка и ремень на талии.
Мини-юбка + облегающая футболка
Почему это устарело
Такой наряд делает образ слишком скучным и может визуально прибавить объем в талии.
Чем заменить
Вместо обтягивающего верха лучше выбрать свободную рубашку или блузку-комбинацию. Это добавит легкости и современности в образ.
Короткий жакет + платье
Почемуэто устарело
Такой жакет не делает образ стильным, а скорее портит пропорции, особенно если платье уже хорошо сидит по фигуре.
Чем заменить
К платьям лучше подбирать пиджаки классической длины. А укороченные модели идеально сочетаются с брюками или шортами, создавая гармоничный и модный комплект.
Рваные джинсы + майка-алкоголичка
Почему это устарело
Когда-то это сочетание казалось бунтарским, но сегодня оно воспринимается как небрежное и безвкусное.
Чем заменить
Вместо рваных джинсов лучше выбрать модели прямого кроя или джинсы-баллоны. В паре с базовой футболкой такой образ будет смотреться универсально и актуально.
Кружевная юбка + плотные колготки
Почему это устарело
Кружевные юбки вышли из моды, а в сочетании с плотными колготками они создают неудачный контраст, который портит весь образ.
Чем заменить
Если хочется носить юбки в холодное время года, стоит обратить внимание на модели из денима или шелковые юбки в бельевом стиле. Они смотрятся современно и легко адаптируются под разные сезоны.
Стильные образы создаются не только из трендовых вещей, но и благодаря грамотному сочетанию. Иногда достаточно заменить одну деталь — и привычный наряд заиграет по-новому. Выбирайте свободные силуэты, качественные ткани и гармоничные пропорции, и ваш гардероб всегда будет выглядеть актуально.
Уточнения
Оде́жда - изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.