Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе

Мир моды — это постоянные качели: то, что вчера называли "прошлым веком", сегодня снова на пике популярности. Балетки с бантиком и крошечным каблуком, которые еще недавно считались пережитком 2010-х, возвращаются в тренды 2025 года.
Фэшн-индустрия уже не раз удивляла нас своим умением "реабилитировать" тренды. Джортсы, скинни, бриджи — все эти вещи когда-то были на модном "бане", а теперь снова украшают коллекции ведущих Домов. С балетками история точно такая же:
Западные модные издания уже называют 2025 год золотым веком балеток. Главные причины их возвращения:
Если ты пока не уверена, стоит ли носить именно классические балетки 2010-х, можешь попробовать другие актуальные модели:
Если у тебя в шкафу до сих пор лежат те самые балетки с бантиком, поздравляем — ты снова в тренде! Ну а если нет, самое время обновить гардероб: в 2025 году эта обувь снова в центре внимания.
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