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Никогда не говори никогда: балетки, которые мы списали со счетов, снова в топе

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Мир моды — это постоянные качели: то, что вчера называли "прошлым веком", сегодня снова на пике популярности. Балетки с бантиком и крошечным каблуком, которые еще недавно считались пережитком 2010-х, возвращаются в тренды 2025 года.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Как балетки из антитренда снова стали модными

Фэшн-индустрия уже не раз удивляла нас своим умением "реабилитировать" тренды. Джортсы, скинни, бриджи — все эти вещи когда-то были на модном "бане", а теперь снова украшают коллекции ведущих Домов. С балетками история точно такая же:

  • В 2023–2024 годах на пике были сатиновые модели, балетки с металлическими заклепками и прозрачные вариации.
  • В 2025 году в центр внимания возвращается классика 2010-х — тонкие балетки с бантиком или пряжкой.

Почему все снова носят олдскульные балетки

Западные модные издания уже называют 2025 год золотым веком балеток. Главные причины их возвращения:

  • Ностальгия по 2010-м: мода циклична, и этот стиль снова вызывает интерес.
  • Комфорт: после нескольких сезонов на шпильках и грубых ботинках балетки кажутся спасением.
  • Универсальность: их легко сочетать с джинсами, юбками, деловыми костюмами.

Какие балетки выбрать в 2025 году

Если ты пока не уверена, стоит ли носить именно классические балетки 2010-х, можешь попробовать другие актуальные модели:

  • Балетки-мэри джейн - с ремешками, отсылающими к ретро-стилю.
  • Балетки-сеточки - тренд, вдохновленный прозрачностью.
  • Балетки с заостренным носом - для тех, кто хочет добавить элегантности.

Возвращение легенды

Если у тебя в шкафу до сих пор лежат те самые балетки с бантиком, поздравляем — ты снова в тренде! Ну а если нет, самое время обновить гардероб: в 2025 году эта обувь снова в центре внимания.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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