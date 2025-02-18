Аксессуары могут подчеркнуть достоинства внешности, но если выбрать их неправильно, они испортят даже самый продуманный образ. Разбираем типичные ошибки в подборе украшений, сумок и обуви для разных типажей по Кибби.
Этот типаж отличается выразительной, строгой внешностью, поэтому ему категорически не подходят:
Все эти детали смягчают образ, делая его менее выразительным.
"Натуралы" обладают естественной, немного грубоватой внешностью, поэтому им не подходят:
Лучше выбирать аксессуары с природными мотивами и немного эклектичные формы.
Нежным и утончённым "Романтикам" противопоказаны элементы грубой маскулинности:
Всё это утяжеляет образ и делает его менее женственным.
Этот типаж ассоциируется с элегантностью, поэтому ему не подходят:
Для "Классиков" важны аккуратность и сдержанность.
Хрупким и миниатюрным "Гаминам" стоит избегать:
Им больше подходят лёгкие, игривые аксессуары с ноткой дерзости.
Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.