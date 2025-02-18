Мода против вас: какие аксессуары разрушают ваш стиль

2:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Аксессуары могут подчеркнуть достоинства внешности, но если выбрать их неправильно, они испортят даже самый продуманный образ. Разбираем типичные ошибки в подборе украшений, сумок и обуви для разных типажей по Кибби.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen-Cheng Liu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сумка

Драматик

Этот типаж отличается выразительной, строгой внешностью, поэтому ему категорически не подходят:

Маленькие сумочки с камнями и жемчугом.

Длинные многослойные бусы.

Декоративные броши.

Забавные аксессуары с брелоками.

Винтажные украшения и ретро-сумки.

Все эти детали смягчают образ, делая его менее выразительным.

Натурал

"Натуралы" обладают естественной, немного грубоватой внешностью, поэтому им не подходят:

Ткани с вышивкой камнями и бисером.

Лаковая кожа.

Чёткие геометричные украшения.

Тонкие изящные ювелирные изделия.

Обувь с бантами и чрезмерным блеском.

Лучше выбирать аксессуары с природными мотивами и немного эклектичные формы.

Романтик

Нежным и утончённым "Романтикам" противопоказаны элементы грубой маскулинности:

Ботинки на высокой платформе.

Кожаные аксессуары с шипами.

Яркие геометричные украшения.

Спортивный стиль в виде массивных рюкзаков и затёртых кед.

Всё это утяжеляет образ и делает его менее женственным.

Классик

Этот типаж ассоциируется с элегантностью, поэтому ему не подходят:

Яркий авангард и футуризм.

Грубая спортивная обувь, особенно "кроссовки из будущего".

Сумки с надписями и мешковатый спорт-шик.

Для "Классиков" важны аккуратность и сдержанность.

Гамин

Хрупким и миниатюрным "Гаминам" стоит избегать:

Крупных ботфортов и сапог гармошкой.

Объёмных сумок.

Яркой этники и массивного декора.

Винтажных вещей, которые могут визуально прибавлять возраст.

Им больше подходят лёгкие, игривые аксессуары с ноткой дерзости.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.



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