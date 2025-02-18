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Мода против вас: какие аксессуары разрушают ваш стиль

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Аксессуары могут подчеркнуть достоинства внешности, но если выбрать их неправильно, они испортят даже самый продуманный образ. Разбираем типичные ошибки в подборе украшений, сумок и обуви для разных типажей по Кибби.

Сумка
Фото: commons.wikimedia.org by Wen-Cheng Liu, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сумка

Драматик

Этот типаж отличается выразительной, строгой внешностью, поэтому ему категорически не подходят:

  • Маленькие сумочки с камнями и жемчугом.
  • Длинные многослойные бусы.
  • Декоративные броши.
  • Забавные аксессуары с брелоками.
  • Винтажные украшения и ретро-сумки.

Все эти детали смягчают образ, делая его менее выразительным.

Натурал

"Натуралы" обладают естественной, немного грубоватой внешностью, поэтому им не подходят:

  • Ткани с вышивкой камнями и бисером.
  • Лаковая кожа.
  • Чёткие геометричные украшения.
  • Тонкие изящные ювелирные изделия.
  • Обувь с бантами и чрезмерным блеском.

Лучше выбирать аксессуары с природными мотивами и немного эклектичные формы.

Романтик

Нежным и утончённым "Романтикам" противопоказаны элементы грубой маскулинности:

  • Ботинки на высокой платформе.
  • Кожаные аксессуары с шипами.
  • Яркие геометричные украшения.
  • Спортивный стиль в виде массивных рюкзаков и затёртых кед.

Всё это утяжеляет образ и делает его менее женственным.

Классик

Этот типаж ассоциируется с элегантностью, поэтому ему не подходят:

  • Яркий авангард и футуризм.
  • Грубая спортивная обувь, особенно "кроссовки из будущего".
  • Сумки с надписями и мешковатый спорт-шик.

Для "Классиков" важны аккуратность и сдержанность.

Гамин

Хрупким и миниатюрным "Гаминам" стоит избегать:

  • Крупных ботфортов и сапог гармошкой.
  • Объёмных сумок.
  • Яркой этники и массивного декора.
  • Винтажных вещей, которые могут визуально прибавлять возраст.

Им больше подходят лёгкие, игривые аксессуары с ноткой дерзости.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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