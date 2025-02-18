Маникюр, губы, брови: как россиянки задают мировые стандарты красоты

Россиянки всегда славились своим вниманием к деталям в уходе за собой — идеальный маникюр, выразительные губы, ухоженные брови и натуральная косметика. Теперь эти традиции красоты покоряют Запад: звёзды Голливуда охотятся за услугами русских мастеров, а российские бьюти-продукты становятся всё более востребованными. Разбираемся, какие бьюти-тренды с "русским акцентом" сегодня завоевали мир.
Методика "русского маникюра", при которой кутикула обрабатывается аппаратом и специальными насадками, давно получила признание среди западных модниц. В отличие от европейского подхода, где кутикулу лишь отодвигают, русские мастера добиваются идеально гладкого покрытия, что делает ногти ухоженными на более длительное время.
Этот метод уже оценили такие знаменитости, как Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Кортни Кардашьян и Миранда Керр. В соцсетях хештег #russianmanicure набирает тысячи публикаций, а спрос на услуги русских мастеров продолжает расти.
Контурная пластика "русские губы" — ещё один тренд, набирающий популярность в западных клиниках. Техника подразумевает поверхностное введение филлера, что делает губы плоскими в профиль и подчёркивает арку Купидона, создавая эффект бантика.
Этот метод позволяет добиться выразительного, но при этом естественного результата. Однако косметологи предупреждают: из-за особенностей введения филлера процедура требует высокой квалификации, иначе препарат может мигрировать.
Ламинированные, ухоженные брови стали одним из главных бьюти-атрибутов современных модниц. В России эта процедура давно популярна, а теперь её всё чаще заказывают западные клиентки.
Ламинирование делает брови гладкими, выразительными и зафиксированными в нужной форме на несколько недель. Если добавить окрашивание, можно забыть о декоративной косметике.
Спрос на российскую косметику растёт за границей благодаря её натуральности, инновационным формулам и доступности. Особенно популярны средства, содержащие уникальные компоненты из сибирской тайги, ампульные препараты и нишевые ароматы.
Некоторые эксперты уже говорят о возможном наступлении эпохи R-beauty, которая может составить конкуренцию корейской K-beauty. Российские бренды всё чаще появляются на международных маркетплейсах, а среди поклонников такой косметики — бьюти-блогеры и профессиональные визажисты.
Русские бьюти-методы всё чаще становятся объектом восхищения на Западе. Идеальный маникюр, выразительные губы, ухоженные брови и натуральная косметика — тренды, которые уже нашли своих поклонниц среди мировых знаменитостей. Возможно, совсем скоро R-beauty займёт прочное место в мировом бьюти-рейтинге.
Тренд (англицизм от trend — тенденция) — основная тенденция изменения чего-либо: например, в математике — временного ряда.
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Основной претендент на замену — тепловые насосы. Эта инновационная система работает по принципу холодильника, только наоборот: она нагревает ваш дом, используя тепло из окружающей среды.