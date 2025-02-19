Идеальные губы: как наносить матовую помаду без пересушивания

Матовые помады — один из самых стойких и эффектных вариантов макияжа губ, но их главный недостаток — пересушивание кожи и ощущение стянутости. Чтобы избежать дискомфорта и сохранить идеальный макияж, важно соблюдать несколько простых правил.
Матовая текстура устойчива к еде, напиткам и даже поцелуям, но при этом может пересушивать кожу. Причина — в составе:
Из-за этого губы могут выглядеть обветренными и потрескавшимися, а покрытие — неровным. Чтобы избежать таких последствий, важно правильно подготавливать кожу перед нанесением.
Секрет гладкого и стойкого покрытия — предварительный уход за губами. Вот два проверенных способа нанесения, которыми пользуются профессиональные визажисты.
При выборе обратите внимание на состав. Идеальная формула должна содержать:
Матовая помада необязательно должна сушить губы — важно правильно ее наносить и выбирать качественные составы. Если соблюдать эти правила, губы останутся мягкими и ухоженными, а макияж — безупречным на весь день.
Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.
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