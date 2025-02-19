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Идеальные губы: как наносить матовую помаду без пересушивания

Моя семья » Красота и стиль

Матовые помады — один из самых стойких и эффектных вариантов макияжа губ, но их главный недостаток — пересушивание кожи и ощущение стянутости. Чтобы избежать дискомфорта и сохранить идеальный макияж, важно соблюдать несколько простых правил.

Девушка красит губы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка красит губы

Почему матовые помады сушат губы

Матовая текстура устойчива к еде, напиткам и даже поцелуям, но при этом может пересушивать кожу. Причина — в составе:

  • Высокая концентрация воска и пигментов, которые впитывают влагу.
  • Минимальное количество масел и увлажняющих компонентов.

Из-за этого губы могут выглядеть обветренными и потрескавшимися, а покрытие — неровным. Чтобы избежать таких последствий, важно правильно подготавливать кожу перед нанесением.

Как правильно наносить матовую помаду

Секрет гладкого и стойкого покрытия — предварительный уход за губами. Вот два проверенных способа нанесения, которыми пользуются профессиональные визажисты.

Вариант 1: тщательная подготовка

  1. Отшелушивание. Удалите шелушения скрабом для губ или мягким кислотным лосьоном (например, с молочной или миндальной кислотой). Нанесите средство на ватный диск и аккуратно протрите губы.
  2. Увлажнение. Нанесите тонкий слой бальзама для губ или масла. Через 2-3 минуты промокните излишки бумажной салфеткой.
  3. Правильное нанесение. Используйте кисть — она помогает равномерно распределить текстуру тонким слоем, избегая эффекта "маски".

Вариант 2: увлажнение поверх помады

  1. Нанесите матовую помаду, дайте ей подсохнуть.
  2. Добавьте немного бальзама или блеска в центр губ и растушуйте пальцем или кистью. Это создаст увлажненный эффект без потери стойкости.

Как выбрать комфортную матовую помаду

При выборе обратите внимание на состав. Идеальная формула должна содержать:

  • Витамин E — защищает от сухости.
  • Натуральные масла (ши, кокосовое, касторовое) — смягчают кожу.
  • Гиалуроновую кислоту — удерживает влагу.

Как ухаживать за губами после матовой помады

  • Обязательно снимайте макияж перед сном — используйте двухфазные средства или гидрофильное масло.
  • Наносите питательный бальзам или делайте маску для губ с увлажняющими компонентами.

Матовая помада необязательно должна сушить губы — важно правильно ее наносить и выбирать качественные составы. Если соблюдать эти правила, губы останутся мягкими и ухоженными, а макияж — безупречным на весь день.

Уточнения

Губна́я пома́да (фр. pommade, итал. pomata из лат. pōmum - "яблоко") — косметический продукт для яркой окраски, защиты и/или увлажнения губ.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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