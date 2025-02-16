Удалять или оставить: как мода на эпиляцию изменилась за последние годы

3:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция долгие годы считалась одним из самых удобных способов избавиться от нежелательных волос. Однако со временем многие женщины пересмотрели свое отношение к этой процедуре. Почему тренды изменились, и стоит ли действительно удалять волосы навсегда?

Фото: Одна из сетей клиник is licensed under Public domain Лазерная эпиляция в одной из клиник Москвы

Почему лазерная эпиляция стала популярной

Лазерная эпиляция появилась еще в 1960-х годах, но настоящий бум начался в 2000-х, когда процедура стала массово доступной. Обещание навсегда избавиться от нежелательных волос привлекло миллионы женщин по всему миру. Основные причины популярности:

Гладкая кожа без раздражений от бритья и восковой депиляции.

Экономия времени — после курса процедур можно забыть о регулярном удалении волос.

Гигиеничность — отсутствие волос ассоциировалось с чистотой и ухоженностью.

Тренды красоты — мода на полное удаление волос укрепилась в медиа и рекламных кампаниях.

Почему женщины начали жалеть об удалении волос

С изменением стандартов красоты все больше людей отказываются от радикальной гладкости в пользу естественного вида. Причины, по которым некоторые женщины пересмотрели свое отношение к лазерной эпиляции:

Возвращение трендов на натуральность: сейчас популярны мягкие формы коррекции волос, а не полное удаление.

сейчас популярны мягкие формы коррекции волос, а не полное удаление. Возрастные изменения: кожа теряет упругость, а отсутствие волос делает это более заметным.

кожа теряет упругость, а отсутствие волос делает это более заметным. Медицинские последствия: лазер может вызывать сухость кожи, раздражения и снижение местного иммунитета.

лазер может вызывать сухость кожи, раздражения и снижение местного иммунитета. Пересмотр стандартов красоты: многие осознали, что их решение было продиктовано модой, а не личными предпочтениями.

Влияет ли лазерная эпиляция на здоровье

Специалисты отмечают, что сама по себе процедура безопасна, но в отдельных случаях могут возникнуть побочные эффекты:

Фолликулит: воспаление волосяных луковиц, которое может привести к образованию болезненных уплотнений.

воспаление волосяных луковиц, которое может привести к образованию болезненных уплотнений. Раздражение и сухость кожи: особенно в чувствительных зонах, таких как зона бикини.

особенно в чувствительных зонах, таких как зона бикини. Снижение местного иммунитета: после удаления волос кожа становится более уязвимой к инфекциям.

При этом глубокие органы не подвергаются влиянию лазера, но кожа в интимной зоне особенно чувствительна и требует бережного ухода.

Тренды на естественность: что выбирают сегодня

Современные тенденции в уходе за собой сместились в сторону умеренной коррекции, а не полного удаления волос. Сейчас популярны:

Софт бикини: минимальная коррекция волос для аккуратного внешнего вида.

минимальная коррекция волос для аккуратного внешнего вида. Винтажные 90-е - небольшой треугольник вместо полного удаления.

- небольшой треугольник вместо полного удаления. Лазерный маникюр - обработка только контуров для идеальной линии бикини.

По мнению экспертов, волосы в зоне бикини не являются проблемой с точки зрения гигиены, а их полное удаление — лишь вопрос эстетики.

Лазерная эпиляция: осознанный выбор или дань моде

Лазерная эпиляция долго считалась стандартом ухода, но сегодня все больше женщин делают выбор в пользу естественности. Специалисты советуют подходить к процедуре осознанно и выбирать тот вариант, который действительно комфортен, а не продиктован модой.

Уточнения

Эпиля́ция - искусственное удаление волос (от фр. épiler - удалять волосы) посредством разрушения волосяных луковиц тем или иным способом, чаще всего электрическим разрядом.



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