Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта
Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение
Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы
Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда
Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо
Если человек произошёл от обезьяны, то почему в зоопарке не появляется новых людей
Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой
Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки
Обои в ванной? Да, и они не смоются, если всё сделать правильно

Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость

Моя семья » Красота и стиль

Исследования подтверждают: омега-3 не только полезны для сердца и мозга, но и способны замедлять биологическое старение. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что ежедневный прием этих жирных кислот может снизить темпы возрастных изменений на эпигенетическом уровне.

Омега-3
Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian
Омега-3

Как проходило исследование

Эксперимент длился три года и включал 777 участников в возрасте 70+. Их разделили на несколько групп:

  • Первая группа принимала витамин D (2000 МЕ в день).
  • Вторая группа ежедневно употребляла 1 г омега-3.
  • Третья группа трижды в неделю выполняла 30-минутные тренировки.
  • Четвертая, пятая и шестая группы сочетали добавки с физическими нагрузками.
  • Контрольная группа не принимала добавки и не занималась спортом.

Омега-3 замедляет биологические часы

Ученые использовали эпигенетические часы — особый биомаркер, который позволяет определить биологический возраст тканей и клеток. Прием омега-3 замедлил биологическое старение на срок до 4 месяцев!

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто сочетал омега-3, витамин D и спорт — это помогало поддерживать молодость независимо от пола, возраста и веса.

Почему омега-3 так важны для молодости

Жирные кислоты омега-3:

  • Снижают воспаление, которое ускоряет старение кожи и организма.
  • Защищают клетки от окислительного стресса, предотвращая преждевременное старение.
  • Поддерживают эластичность кожи, уменьшая риск появления морщин.
  • Укрепляют сосуды, улучшая циркуляцию крови и питание тканей.

Как получить больше омега-3

Лучшие источники:

  • Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сельдь).
  • Льняное и чиа-семена.
  • Орехи (грецкие, миндаль).
  • Добавки с омега-3 — идеальный вариант для тех, кто не употребляет рыбу регулярно.

Секрет молодости — в комплексном подходе

Чтобы замедлить биологическое старение, сочетайте прием омега-3, витамина D и физическую активность. Этот научно доказанный метод помогает оставаться молодыми и здоровыми дольше!

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования
Наука и техника
Все, что мы знали о ДНК и РНК перевернулось — новые исследования Аудио 
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Садоводство, цветоводство
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Авто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался Аудио 
Популярное
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море

Глубоководный телескоп, установленный в море у берегов Сицилии, зарегистрировал необычное нейтрино — "частицу духов Вселенной", природа которой остается нераскрытой.

Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже Дмитрий Плотников
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Последние материалы
Пышные ампельные растения без особого ухода — вот как добиться эффекта
Сводка с фронта: Киев принудили ехать на переговоры с США и Россией, ВС РФ пытаются запечатать ВСУ в Судже
Планка — прямой путь к травмам: чем опасно это популярное упражнение
Можно ли обрезать плодовые деревья весной? Вот что думают по этому поводу профессионалы
Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость
Пунта-Сан-Виджилио: романтика, история и изысканная кухня на берегу озера Гарда
Мари Краймбрери призналась в любви Диме Билану, а Дава показал обручальное кольцо
Если человек произошёл от обезьяны, то почему в зоопарке не появляется новых людей
Все пьют чай с лимоном, а зря: настоящий чемпион по витамину С совсем другой
Мясо тает во рту: готовлю тушенку по этому рецепту, и все просят добавки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.