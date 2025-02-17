Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость

Исследования подтверждают: омега-3 не только полезны для сердца и мозга, но и способны замедлять биологическое старение. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что ежедневный прием этих жирных кислот может снизить темпы возрастных изменений на эпигенетическом уровне.

Фото: Designed by Freepik by ededchechine is licensed under Public domian Омега-3

Как проходило исследование

Эксперимент длился три года и включал 777 участников в возрасте 70+. Их разделили на несколько групп:

Первая группа принимала витамин D (2000 МЕ в день).

Вторая группа ежедневно употребляла 1 г омега-3.

Третья группа трижды в неделю выполняла 30-минутные тренировки.

Четвертая, пятая и шестая группы сочетали добавки с физическими нагрузками.

Контрольная группа не принимала добавки и не занималась спортом.

Омега-3 замедляет биологические часы

Ученые использовали эпигенетические часы — особый биомаркер, который позволяет определить биологический возраст тканей и клеток. Прием омега-3 замедлил биологическое старение на срок до 4 месяцев!

Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто сочетал омега-3, витамин D и спорт — это помогало поддерживать молодость независимо от пола, возраста и веса.

Почему омега-3 так важны для молодости

Жирные кислоты омега-3:

Снижают воспаление, которое ускоряет старение кожи и организма.

Защищают клетки от окислительного стресса, предотвращая преждевременное старение.

Поддерживают эластичность кожи, уменьшая риск появления морщин.

Укрепляют сосуды, улучшая циркуляцию крови и питание тканей.

Как получить больше омега-3

Лучшие источники:

Жирная рыба (лосось, скумбрия, тунец, сельдь).

Льняное и чиа-семена.

Орехи (грецкие, миндаль).

Добавки с омега-3 — идеальный вариант для тех, кто не употребляет рыбу регулярно.

Секрет молодости — в комплексном подходе

Чтобы замедлить биологическое старение, сочетайте прием омега-3, витамина D и физическую активность. Этот научно доказанный метод помогает оставаться молодыми и здоровыми дольше!

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.



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