Жирные кислоты против морщин: как омега-3 помогает сохранить молодость

Исследования подтверждают: омега-3 не только полезны для сердца и мозга, но и способны замедлять биологическое старение. Ученые из Цюрихского университета выяснили, что ежедневный прием этих жирных кислот может снизить темпы возрастных изменений на эпигенетическом уровне.
Эксперимент длился три года и включал 777 участников в возрасте 70+. Их разделили на несколько групп:
Ученые использовали эпигенетические часы — особый биомаркер, который позволяет определить биологический возраст тканей и клеток. Прием омега-3 замедлил биологическое старение на срок до 4 месяцев!
Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто сочетал омега-3, витамин D и спорт — это помогало поддерживать молодость независимо от пола, возраста и веса.
Жирные кислоты омега-3:
Лучшие источники:
Чтобы замедлить биологическое старение, сочетайте прием омега-3, витамина D и физическую активность. Этот научно доказанный метод помогает оставаться молодыми и здоровыми дольше!
Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.
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