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Борьба с жирным блеском и другие вредные привычки: как избежать преждевременного старения

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Выбирая уход за кожей, важно учитывать её тип, возраст, сезонность и индивидуальные потребности. Однако даже самые качественные косметические средства не принесут пользы, если ими пользоваться неправильно. Врач-косметолог Егор Махин рассказал о распространённых ошибках в уходе и способах их исправления.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка

Какие средства должны быть у каждого

Одна из ключевых ошибок — неправильный подбор косметики. В базовый уход обязательно должны входить:

  • Средство для снятия макияжа.
  • Очищающий гель или пенка.
  • Тоник для восстановления pH.
  • Увлажняющий крем или сыворотка.

Важно учитывать сезонность: например, зимой не стоит использовать кремы с гиалуроновой кислотой, так как она может вытягивать влагу, что повышает риск обветривания. В холодное время года лучше выбирать средства с маслами ши, каритэ или виноградных косточек.

Как мы сами травмируем кожу

  • Частые пилинги и скрабы - истончают и обезвоживают кожу, делая её более чувствительной.
  • Использование спиртосодержащих средств и мыла - пересушивает кожу и нарушает её защитный барьер.
  • Борьба с жирным блеском "любыми способами" - чем больше кожа обезжиривается, тем активнее работают сальные железы. Лучший вариант — уход с кислотами.
  • Выдавливание прыщей - капсула воспаления может разорваться под кожей и распространить инфекцию.

Защита от солнца — круглый год

Многие ошибочно думают, что солнцезащитный крем нужен только летом. На самом деле ультрафиолет проникает даже через облака и вызывает фотостарение. SPF-защита обязательна каждый день — за 15-20 минут до выхода из дома.

Как избежать ошибок в уходе

Самый простой способ — обратиться к специалисту. Косметолог поможет подобрать средства, которые действительно подойдут вашему типу кожи и не нанесут вреда. Правильный уход — это не только красота, но и здоровье кожи в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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