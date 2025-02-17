Борьба с жирным блеском и другие вредные привычки: как избежать преждевременного старения

Выбирая уход за кожей, важно учитывать её тип, возраст, сезонность и индивидуальные потребности. Однако даже самые качественные косметические средства не принесут пользы, если ими пользоваться неправильно. Врач-косметолог Егор Махин рассказал о распространённых ошибках в уходе и способах их исправления.
Одна из ключевых ошибок — неправильный подбор косметики. В базовый уход обязательно должны входить:
Важно учитывать сезонность: например, зимой не стоит использовать кремы с гиалуроновой кислотой, так как она может вытягивать влагу, что повышает риск обветривания. В холодное время года лучше выбирать средства с маслами ши, каритэ или виноградных косточек.
Многие ошибочно думают, что солнцезащитный крем нужен только летом. На самом деле ультрафиолет проникает даже через облака и вызывает фотостарение. SPF-защита обязательна каждый день — за 15-20 минут до выхода из дома.
Самый простой способ — обратиться к специалисту. Косметолог поможет подобрать средства, которые действительно подойдут вашему типу кожи и не нанесут вреда. Правильный уход — это не только красота, но и здоровье кожи в долгосрочной перспективе.
Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.
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