Весенний тренч в обновлённом стиле: главные тренды 2025 года

2:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бежевые тренчи остаются одной из главных базовых вещей в весеннем гардеробе, но мода не стоит на месте. В 2025 году классические модели сменят более смелые и нестандартные варианты — от необычных фасонов до неожиданных оттенков. Как адаптировать тренч под современные тенденции, рассказывают стилисты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка

Цветовые вариации: беж не единственный вариант

Если раньше большинство выбирало стандартный оттенок беж, то в новом сезоне стоит рассмотреть необычные цветовые решения. В тренде:

Молочный: элегантный и универсальный вариант.

элегантный и универсальный вариант. Песочный и карамельный: создают уютный и теплый образ.

создают уютный и теплый образ. Глубокие оттенки коричневого: от пыльно-кофейного до шоколадного.

от пыльно-кофейного до шоколадного. Яркие цвета: тренчи в насыщенном зеленом, винном или даже пастельных оттенках.

Фасоны: миди уходит, длина на контрастах

Стандартная длина миди постепенно теряет актуальность. Её заменяют две крайности:

Короткие тренчи: молодежный вариант, который можно носить как с мини-юбками, так и с широкими брюками.

молодежный вариант, который можно носить как с мини-юбками, так и с широкими брюками. Длинные тренчи в пол: элегантный и эффектный выбор для тех, кто любит драматичность в образе.

Что касается силуэта

Оверсайз постепенно уходит , но прямые и трапециевидные модели всё еще в моде.

, но прямые и трапециевидные модели всё еще в моде. Приталенные тренчи можно подчеркнуть широким поясом или ремнем контрастного цвета.

можно подчеркнуть широким поясом или ремнем контрастного цвета. Тренчи на кулиске напоминают парки и придают образу расслабленный стиль.

Детали: чем необычнее, тем лучше

В 2025 году тренчи получают экстравагантные элементы, которые делают их главным акцентом образа:

Асимметричный крой.

Объёмные рукава или модели без рукавов.

Массивные плечи, широкий воротник или его отсутствие.

Декоративные банты, металлические элементы или нестандартные ремни.

Фактурные ткани: жатый эффект, тонкая полоска или мелкий орнамент.

Как обновить классический тренч

Если в гардеробе уже есть стандартный бежевый тренч, его легко адаптировать под новые тренды:

Используйте платок вместо пояса — он добавит свежести образу.

вместо пояса — он добавит свежести образу. Выбирайте яркую обувь : туфли цвета фуксии, зеленые ботильоны или грубые ботинки на массивной подошве.

: туфли цвета фуксии, зеленые ботильоны или грубые ботинки на массивной подошве. Добавьте эффектные перчатки - они могут быть кожаными, цветными или с длинными манжетами.

Весной 2025 года тренчи становятся не просто базовой вещью, а стильным акцентом образа. Экспериментируйте с длиной, фасонами, цветами и аксессуарами — и привычная классика заиграет новыми красками.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.