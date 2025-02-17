Весенний тренч в обновлённом стиле: главные тренды 2025 года

Бежевые тренчи остаются одной из главных базовых вещей в весеннем гардеробе, но мода не стоит на месте. В 2025 году классические модели сменят более смелые и нестандартные варианты — от необычных фасонов до неожиданных оттенков. Как адаптировать тренч под современные тенденции, рассказывают стилисты.
Если раньше большинство выбирало стандартный оттенок беж, то в новом сезоне стоит рассмотреть необычные цветовые решения. В тренде:
Стандартная длина миди постепенно теряет актуальность. Её заменяют две крайности:
В 2025 году тренчи получают экстравагантные элементы, которые делают их главным акцентом образа:
Если в гардеробе уже есть стандартный бежевый тренч, его легко адаптировать под новые тренды:
Весной 2025 года тренчи становятся не просто базовой вещью, а стильным акцентом образа. Экспериментируйте с длиной, фасонами, цветами и аксессуарами — и привычная классика заиграет новыми красками.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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