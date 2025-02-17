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Весенний тренч в обновлённом стиле: главные тренды 2025 года

2:50
Моя семья » Красота и стиль

Бежевые тренчи остаются одной из главных базовых вещей в весеннем гардеробе, но мода не стоит на месте. В 2025 году классические модели сменят более смелые и нестандартные варианты — от необычных фасонов до неожиданных оттенков. Как адаптировать тренч под современные тенденции, рассказывают стилисты.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Цветовые вариации: беж не единственный вариант

Если раньше большинство выбирало стандартный оттенок беж, то в новом сезоне стоит рассмотреть необычные цветовые решения. В тренде:

  • Молочный: элегантный и универсальный вариант.
  • Песочный и карамельный: создают уютный и теплый образ.
  • Глубокие оттенки коричневого: от пыльно-кофейного до шоколадного.
  • Яркие цвета: тренчи в насыщенном зеленом, винном или даже пастельных оттенках.

Фасоны: миди уходит, длина на контрастах

Стандартная длина миди постепенно теряет актуальность. Её заменяют две крайности:

  • Короткие тренчи: молодежный вариант, который можно носить как с мини-юбками, так и с широкими брюками.
  • Длинные тренчи в пол: элегантный и эффектный выбор для тех, кто любит драматичность в образе.

Что касается силуэта

  • Оверсайз постепенно уходит, но прямые и трапециевидные модели всё еще в моде.
  • Приталенные тренчи можно подчеркнуть широким поясом или ремнем контрастного цвета.
  • Тренчи на кулиске напоминают парки и придают образу расслабленный стиль.

Детали: чем необычнее, тем лучше

В 2025 году тренчи получают экстравагантные элементы, которые делают их главным акцентом образа:

  • Асимметричный крой.
  • Объёмные рукава или модели без рукавов.
  • Массивные плечи, широкий воротник или его отсутствие.
  • Декоративные банты, металлические элементы или нестандартные ремни.
  • Фактурные ткани: жатый эффект, тонкая полоска или мелкий орнамент.

Как обновить классический тренч

Если в гардеробе уже есть стандартный бежевый тренч, его легко адаптировать под новые тренды:

  • Используйте платок вместо пояса — он добавит свежести образу.
  • Выбирайте яркую обувь: туфли цвета фуксии, зеленые ботильоны или грубые ботинки на массивной подошве.
  • Добавьте эффектные перчатки - они могут быть кожаными, цветными или с длинными манжетами.

Весной 2025 года тренчи становятся не просто базовой вещью, а стильным акцентом образа. Экспериментируйте с длиной, фасонами, цветами и аксессуарами — и привычная классика заиграет новыми красками.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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