Секрет неотразимости весной 2025 года: готовые формулы стиля на любой вкус

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2:25
Моя семья » Красота и стиль

С приходом весны погода остается непредсказуемой — дожди, ветер и резкие перепады температуры требуют пересмотра верхней одежды. В этом сезоне тренд на функциональность выходит на первый план, а мембранные куртки и софтшелл-анораки становятся главными героями весеннего гардероба.

Девушка в наушниках
Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio
Девушка в наушниках

Как появились трендовые ветровки

Весенние показы мод дали понять: утилитарный стиль прочно закрепился в трендах. Первые образы с куртками из водо- и ветронепроницаемых материалов появились на неделях моды в Париже, Милане и Копенгагене. Гости мужских показов сделали ставку на удобство: непромокаемые ветровки сочетали с джинсами, бейсболками и объемными шарфами.

Женские образы отличались эклектичностью — сочетание грубых тканей с изящными деталями стало ключевым приемом сезона. Стилист Рикке Юнг Ларсен предложила оригинальный вариант: ветровка + кружевная юбка + балетки с кристаллами. Блогер Мия Кнежевиц дополнила спортивную куртку кожаной юбкой и белыми колготками, создавая контраст фактур. А Эмили Синдлев выбрала маскулинный подход: анорак + классический костюм + ботинки на массивной подошве.

Как адаптировать тренд к весеннему гардеробу

Весной погода меняется буквально за день, поэтому многослойность и правильный выбор материалов становятся основными приемами стильных сочетаний.

Готовые формулы образов

  • Куртка-ветровка + широкие брюки + кожаные лоферы — удобный повседневный вариант.
  • Анорак + трикотажное платье + кроссовки — комфортный образ для прогулок.
  • Мембранная куртка + мини-юбка + ботфорты — сочетание спортивного стиля с женственными деталями.
  • Парка из софтшелла + прямые джинсы + бейсболка — классика городского casual.

Главное правило сезона — легкость и универсальность. Современные модели курток компактны, не мнутся и легко адаптируются под любой стиль, поэтому.

Комфорт + стиль

Функциональная верхняя одежда стала главным трендом весны. Ее легко комбинировать как с утилитарными вещами, так и с элегантными элементами, создавая свежие и стильные образы для переменчивой погоды.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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