Пластика лица без следов: новый тренд раскроет вашу природную красоту

Современные женщины все чаще стремятся не к копированию знаменитостей, а к подчеркиванию своей уникальной красоты. В этом помогает имиджевая пластика — направление в эстетической хирургии, позволяющее улучшить внешность, сохраняя естественные черты. Какие процедуры входят в этот тренд и для чего они нужны?
Процедура помогает поднять брови и открыть взгляд, устраняя эффект нависшего века. Хирург выполняет операцию через небольшие разрезы в волосистой части головы, используя эндоскоп. В результате лицо приобретает более свежий и молодой вид, а кожа остается практически без следов вмешательства.
Омоложение зоны вокруг глаз проводится через миниатюрные разрезы, через которые удаляются жировые грыжи и избыток кожи. Различают два метода:
Этот метод помогает восстановить объем в области щек, приподняв ткани, опустившиеся из-за возрастных изменений. Разрез выполняется под ресничным краем, а затем хирург возвращает мягкие ткани в анатомически правильное положение.
Процедура основана на введении собственного жира в зоны, где требуется коррекция. Из жировых "ловушек" (например, с бедер) извлекаются клетки, которые очищаются и затем вводятся в носогубные складки, виски, щечную область и другие зоны. В отличие от филлеров, жир не вызывает отечности и отторжения.
Операции помогают скорректировать шейно-подбородочный угол и устранить возрастные изменения:
Имиджевая пластика не меняет внешность кардинально, а помогает раскрыть природную красоту. Процедуры можно сочетать, выполняя их под одним наркозом, а рубцы при правильном уходе становятся практически незаметными.
Важно понимать, что пластика — лишь один из шагов на пути к уверенности и гармонии с собой. Наилучший результат достигается при комплексном подходе: сочетании хирургии, косметологии, правильного питания и физической активности.
Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.
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