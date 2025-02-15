Пластика лица без следов: новый тренд раскроет вашу природную красоту

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Современные женщины все чаще стремятся не к копированию знаменитостей, а к подчеркиванию своей уникальной красоты. В этом помогает имиджевая пластика — направление в эстетической хирургии, позволяющее улучшить внешность, сохраняя естественные черты. Какие процедуры входят в этот тренд и для чего они нужны?

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Эндоскопический лифтинг лба

Процедура помогает поднять брови и открыть взгляд, устраняя эффект нависшего века. Хирург выполняет операцию через небольшие разрезы в волосистой части головы, используя эндоскоп. В результате лицо приобретает более свежий и молодой вид, а кожа остается практически без следов вмешательства.

Блефаропластика: пластика век

Омоложение зоны вокруг глаз проводится через миниатюрные разрезы, через которые удаляются жировые грыжи и избыток кожи. Различают два метода:

Трансконъюнктивальная блефаропластика: подходит молодым пациентам без избытка кожи. Разрезы самозаживляются, швы не требуются.

подходит молодым пациентам без избытка кожи. Разрезы самозаживляются, швы не требуются. Классическая блефаропластика: выполняется при выраженном нависании кожи и предполагает подтяжку мышц.

Чек-лифтинг: коррекция щечной зоны

Этот метод помогает восстановить объем в области щек, приподняв ткани, опустившиеся из-за возрастных изменений. Разрез выполняется под ресничным краем, а затем хирург возвращает мягкие ткани в анатомически правильное положение.

Липофилинг: естественное восполнение объема

Процедура основана на введении собственного жира в зоны, где требуется коррекция. Из жировых "ловушек" (например, с бедер) извлекаются клетки, которые очищаются и затем вводятся в носогубные складки, виски, щечную область и другие зоны. В отличие от филлеров, жир не вызывает отечности и отторжения.

Платизмопластика и липосакция подбородка

Операции помогают скорректировать шейно-подбородочный угол и устранить возрастные изменения:

Платизмопластика: подтяжка и сшивание мышцы платизмы, если есть провисание.

подтяжка и сшивание мышцы платизмы, если есть провисание. Липосакция подбородка: удаление жировых отложений для создания четкого контура лица.

Улучшенная версия себя

Имиджевая пластика не меняет внешность кардинально, а помогает раскрыть природную красоту. Процедуры можно сочетать, выполняя их под одним наркозом, а рубцы при правильном уходе становятся практически незаметными.

Важно понимать, что пластика — лишь один из шагов на пути к уверенности и гармонии с собой. Наилучший результат достигается при комплексном подходе: сочетании хирургии, косметологии, правильного питания и физической активности.

Уточнения

Омоложе́ние или ревитализа́ция (дословно — "оживление" от лат. re… "повтор" + vita "жизнь"), реювена́ция (дословно — "омоложение" от лат. juvenālis "юношеский") — представление о возможности обратить вспять процесс старения.



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