Стареете раньше времени? Эти психологические трюки продлят вашу молодость

Красота — это не только уход за кожей и правильное питание, но и внутреннее состояние человека. Современные исследования подтверждают: психологический возраст играет огромную роль в том, как мы выглядим. Если человек ощущает себя молодым, его кожа дольше сохраняет свежесть, а тело остается в тонусе. Напротив, ощущение старости ускоряет возрастные изменения. Почему так происходит и можно ли "перепрограммировать" себя на молодость?
Многие замечают, что с определенного возраста начинают вести себя иначе. Это не случайность. Доктор психологических наук Сюзан Краусс (Массачусетский университет) объясняет:
В результате запускается замкнутый круг: человек ощущает себя старым → меняет поведение → это отражается на внешности → возрастные изменения проявляются быстрее.
Мозговая активность влияет не только на умственные способности, но и на состояние кожи и всего организма. Исследования Mayo Clinic показывают, что:
Чтобы оставаться молодой и энергичной, развивайтесь, читайте, изучайте новое — это работает не хуже антивозрастных кремов!
Мы стареем не только из-за биологических процессов, но и из-за давления общества. Социальные ожидания формируют наше восприятие себя:
Если не поддаваться этим стереотипам, можно жить полной жизнью и выглядеть моложе реального возраста.
Психологи заметили интересный феномен: женщины, которые рожают детей после 35 лет, выглядят моложе. Причина — активный образ жизни, необходимость быть в тонусе, следить за здоровьем и энергией.
Чтобы психологический возраст работал на вас, а не против вас, важно пересмотреть свои установки:
Ваше отражение в зеркале зависит не только от ухода и косметики, но и от внутреннего состояния. Чем моложе вы себя ощущаете, тем моложе выглядите. Измените мышление — и вы заметите, как изменится ваша внешность!
Старение — рост риска смерти от естественных причин с течением времени, биологический процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей, в частности, способности к размножению и регенерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?