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Пластика оставила шрамы? 5 способов убрать их без следа

2:36
Моя семья » Красота и стиль

Шрамы после пластической операции — одна из самых неприятных "побочек", с которой сталкиваются пациенты. В некоторых случаях они сильно бросаются в глаза и вызывают психологический дискомфорт. Косметолог Эльвира Рустамова поделилась эффективными способами, которые помогут сделать рубцы менее заметными.

Девушка
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Девушка

Как формируется рубец после хирургического вмешательства

Рубец — это соединительная ткань, которая замещает повреждённый участок кожи. Его внешний вид зависит от многих факторов:

  • Генетическая предрасположенность.
  • Гормональный фон.
  • Особенности заживления кожи.
  • Локализация и глубина повреждения.

Форма и цвет рубца могут сильно отличаться у разных людей. Однако есть способы, которые помогут сделать его менее заметным.

Как уменьшить шрам самостоятельно

Не всегда требуется помощь специалиста. В ряде случаев достаточно проконсультироваться с хирургом и придерживаться нескольких простых рекомендаций.

  • Увлажняющие средства: на этапе заживления крем поможет избежать разрастания тканей.
  • Массаж: после полного формирования рубца лёгкий массаж снизит его выраженность.
  • Солнцезащитные средства: SPF-защита предотвратит пигментацию рубца и сделает его менее заметным.
  • Силиконовые пластыри: предотвращают перенатяжение кожи, удерживают влагу и способствуют быстрому заживлению.

Косметологические процедуры для коррекции шрамов

Если домашние методы не помогают, можно обратиться к специалисту. Косметолог подберёт эффективные процедуры в зависимости от типа шрама.

  • Лазерная шлифовка: один из самых результативных методов, который стимулирует выработку коллагена и улучшает текстуру кожи.
  • Пилинг: кислоты (например, гликолевая или трихлоруксусная) помогают выровнять кожу и осветлить рубцы.
  • Микроигольчатая терапия (RF-лифтинг): запускает процессы регенерации, повышает упругость кожи в зоне рубца.
  • Филлеры: применяются в крайних случаях для коррекции слишком плоских шрамов.

Шрамы после пластики — не приговор. Важно правильно ухаживать за кожей, использовать увлажняющие и солнцезащитные средства, а при необходимости обратиться к специалисту. Косметологические процедуры помогут скорректировать даже старые и выраженные рубцы, сделав их практически незаметными.

Уточнения

Рубец (или рубцовая ткань, также шрам; от нем. Schramme - "шрам, рубец") — область фиброзной ткани, которая заменяет нормальную кожу после травмы.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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