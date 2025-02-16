Пластика оставила шрамы? 5 способов убрать их без следа

Шрамы после пластической операции — одна из самых неприятных "побочек", с которой сталкиваются пациенты. В некоторых случаях они сильно бросаются в глаза и вызывают психологический дискомфорт. Косметолог Эльвира Рустамова поделилась эффективными способами, которые помогут сделать рубцы менее заметными.
Рубец — это соединительная ткань, которая замещает повреждённый участок кожи. Его внешний вид зависит от многих факторов:
Форма и цвет рубца могут сильно отличаться у разных людей. Однако есть способы, которые помогут сделать его менее заметным.
Не всегда требуется помощь специалиста. В ряде случаев достаточно проконсультироваться с хирургом и придерживаться нескольких простых рекомендаций.
Если домашние методы не помогают, можно обратиться к специалисту. Косметолог подберёт эффективные процедуры в зависимости от типа шрама.
Шрамы после пластики — не приговор. Важно правильно ухаживать за кожей, использовать увлажняющие и солнцезащитные средства, а при необходимости обратиться к специалисту. Косметологические процедуры помогут скорректировать даже старые и выраженные рубцы, сделав их практически незаметными.
Рубец (или рубцовая ткань, также шрам; от нем. Schramme - "шрам, рубец") — область фиброзной ткани, которая заменяет нормальную кожу после травмы.
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