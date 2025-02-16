Пластика оставила шрамы? 5 способов убрать их без следа

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Шрамы после пластической операции — одна из самых неприятных "побочек", с которой сталкиваются пациенты. В некоторых случаях они сильно бросаются в глаза и вызывают психологический дискомфорт. Косметолог Эльвира Рустамова поделилась эффективными способами, которые помогут сделать рубцы менее заметными.

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Как формируется рубец после хирургического вмешательства

Рубец — это соединительная ткань, которая замещает повреждённый участок кожи. Его внешний вид зависит от многих факторов:

Генетическая предрасположенность.

Гормональный фон.

Особенности заживления кожи.

Локализация и глубина повреждения.

Форма и цвет рубца могут сильно отличаться у разных людей. Однако есть способы, которые помогут сделать его менее заметным.

Как уменьшить шрам самостоятельно

Не всегда требуется помощь специалиста. В ряде случаев достаточно проконсультироваться с хирургом и придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Увлажняющие средства: на этапе заживления крем поможет избежать разрастания тканей.

на этапе заживления крем поможет избежать разрастания тканей. Массаж: после полного формирования рубца лёгкий массаж снизит его выраженность.

после полного формирования рубца лёгкий массаж снизит его выраженность. Солнцезащитные средства: SPF-защита предотвратит пигментацию рубца и сделает его менее заметным.

SPF-защита предотвратит пигментацию рубца и сделает его менее заметным. Силиконовые пластыри: предотвращают перенатяжение кожи, удерживают влагу и способствуют быстрому заживлению.

Косметологические процедуры для коррекции шрамов

Если домашние методы не помогают, можно обратиться к специалисту. Косметолог подберёт эффективные процедуры в зависимости от типа шрама.

Лазерная шлифовка: один из самых результативных методов, который стимулирует выработку коллагена и улучшает текстуру кожи.

один из самых результативных методов, который стимулирует выработку коллагена и улучшает текстуру кожи. Пилинг: кислоты (например, гликолевая или трихлоруксусная) помогают выровнять кожу и осветлить рубцы.

кислоты (например, гликолевая или трихлоруксусная) помогают выровнять кожу и осветлить рубцы. Микроигольчатая терапия (RF-лифтинг): запускает процессы регенерации, повышает упругость кожи в зоне рубца.

запускает процессы регенерации, повышает упругость кожи в зоне рубца. Филлеры: применяются в крайних случаях для коррекции слишком плоских шрамов.

Шрамы после пластики — не приговор. Важно правильно ухаживать за кожей, использовать увлажняющие и солнцезащитные средства, а при необходимости обратиться к специалисту. Косметологические процедуры помогут скорректировать даже старые и выраженные рубцы, сделав их практически незаметными.

Уточнения

Рубец (или рубцовая ткань, также шрам; от нем. Schramme - "шрам, рубец") — область фиброзной ткани, которая заменяет нормальную кожу после травмы.



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