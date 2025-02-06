Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки

0:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дизайнер и стилист Оксана Ярмольник поделилась с Monetimes. Ru хитростями, которые помогут вам выглядеть стройнее.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Вертикальные линии и V-образные вырезы. Они визуально удлиняют фигуру. Оптимальная длина такой одежды — миди или за колено. Так вы будете выглядеть выше и худее.

Свободный крой. Обтягивающие топы и леггинсы обычно подчеркивают недостатки. Одежда оверсайз создаёт впечатление, что вы меньше. Лучше отказаться от обтягивающего трикотажа.

Цвета, которые стройнят. Черный — классический цвет для этой цели. Однако все же стоит носить одежду тех цветов, которые вам к лицу, чтобы выглядеть гармонично.

Ткани. Натуральные ткани, такие как атлас и шелк, визуально делают человека миниатюрнее. Искусственные меха и мохер наоборот, добавляют объемов.

Уточнения

Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.