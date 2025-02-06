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Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки

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Моя семья » Красота и стиль

Дизайнер и стилист Оксана Ярмольник поделилась с Monetimes. Ru хитростями, которые помогут вам выглядеть стройнее.

Девушка
Фото: https://www.freepik.com
Девушка
  • Вертикальные линии и V-образные вырезы. Они визуально удлиняют фигуру. Оптимальная длина такой одежды — миди или за колено. Так вы будете выглядеть выше и худее.
  • Свободный крой. Обтягивающие топы и леггинсы обычно подчеркивают недостатки. Одежда оверсайз создаёт впечатление, что вы меньше. Лучше отказаться от обтягивающего трикотажа.
  • Цвета, которые стройнят. Черный — классический цвет для этой цели. Однако все же стоит носить одежду тех цветов, которые вам к лицу, чтобы выглядеть гармонично.
  • Ткани. Натуральные ткани, такие как атлас и шелк, визуально делают человека миниатюрнее. Искусственные меха и мохер наоборот, добавляют объемов.

Уточнения

Стиль — форма жизни и деятельности, характеризующая особенности общения, поведения и склада мышления (см.: Образ жизни); манера себя вести, одеваться (см.: Стиль одежды); методы и приёмы работы (стиль руководства).
 

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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