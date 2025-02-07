Лучшие лайфхаки для создания суперстойкой укладки, которая не испортится на следующий день

Обычно красивая укладка живёт максимум несколько часов, но можно ли сохранить её на несколько дней? Ответ – да! Главное, подобрать правильные техники, использовать стойкие средства и не совершать распространенные ошибки. Расскажем, как добиться укладки, которая выдержит испытание временем.
Все начинается с правильного мытья головы. Используйте шампунь без утяжеляющих компонентов (силиконов и масел) и легкий кондиционер, который не сделает волосы слишком гладкими. После мытья нанесите термозащиту, чтобы волосы не пересушились при укладке.
Чтобы волосы не теряли форму, соблюдайте простые правила:
Следуя этим рекомендациям, можно сделать стойкую укладку, которая останется красивой до трёх дней без особых усилий!
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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