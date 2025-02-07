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Лучшие лайфхаки для создания суперстойкой укладки, которая не испортится на следующий день

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Обычно красивая укладка живёт максимум несколько часов, но можно ли сохранить её на несколько дней? Ответ – да! Главное, подобрать правильные техники, использовать стойкие средства и не совершать распространенные ошибки. Расскажем, как добиться укладки, которая выдержит испытание временем.

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Шаг 1: подготовка – основа стойкой укладки

Все начинается с правильного мытья головы. Используйте шампунь без утяжеляющих компонентов (силиконов и масел) и легкий кондиционер, который не сделает волосы слишком гладкими. После мытья нанесите термозащиту, чтобы волосы не пересушились при укладке.

Шаг 2: правильная техника укладки

  1. Фен + брашинг. Круглая расческа и фен создадут объём у корней, который дольше держится. Закрепите результат холодным воздухом.
  2. Завивка на плойку или утюжок. Локоны лучше держатся, если перед завивкой использовать текстурирующий спрей.
  3. Карвинг-укладка. Если хотите волны без термовоздействия, заплетите волосы в крупные косы на ночь.
  4. Лёгкий начёс у корней. Он придаст дополнительный объём, особенно если зафиксировать его сухим шампунем или пудрой для волос.
  5. Использование фиксаторов. Лак лёгкой фиксации или сухой шампунь на второй день помогут освежить укладку.

Шаг 3: как сохранить прическу на 3 дня

Чтобы волосы не теряли форму, соблюдайте простые правила:

  • Спите на шёлковой наволочке – она предотвращает спутывание и ломкость.
  • Не трогайте волосы руками – излишнее прикосновение делает их жирными быстрее.
  • Освежайте укладку сухим шампунем – он удаляет излишки жира и сохраняет объем.

Следуя этим рекомендациям, можно сделать стойкую укладку, которая останется красивой до трёх дней без особых усилий!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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