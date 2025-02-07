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Второй подбородок исчезнет, если использовать эти модные приёмы

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок – одна из тех проблем, которые многие предпочитают скрывать. Но, к счастью, существует несколько простых и эффективных способов, как с помощью одежды и макияжа сделать эту зону менее заметной. Если вы хотите выглядеть уверенно и стильно, вот несколько приёмов, которые помогут вам добиться желаемого результата.

Девушка в свитере
Фото: commons.wikimedia.org by Remy_Loz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в свитере

Одежда: игра с воротниками и вырезами

Чтобы скрыть второй подбородок, выбирайте одежду с глубоким V-образным вырезом. Этот стиль не только визуально удлиняет шею, но и отвлекает внимание от нижней части лица. Также избегайте высоких воротников и водолазок, которые могут только подчеркнуть область подбородка. Лучше остановитесь на мягких тканях, которые не обтягивают шею.

Макияж: контуринг и хайлайтер

Контуринг – это секрет, который поможет вам скрыть второй подбородок. Для этого используйте матовый бронзер, чтобы затемнить линию подбородка и шею, а также хайлайтер, чтобы выделить верхнюю часть лица. Лёгкие движения кистью помогут сделать силуэт более чётким и визуально подтянутым.

Причёски: объём на макушке

Правильная прическа может значительно изменить восприятие вашего лица. Причёски с объёмом на макушке, такие как пучки или высокие хвосты, помогут отвлечь внимание от области подбородка и сделать шею визуально длиннее.

Независимо от того, предпочитаете ли вы скрывать второй подбородок с помощью одежды, макияжа или прически, главное — помнить, что эти приёмы могут значительно улучшить внешний вид, если правильно их использовать.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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