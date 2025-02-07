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Удивительные причины, почему кожа становится то идеальной, то ужасной!

2:38
Моя семья » Красота и стиль

Состояние кожи — это нечто большее, чем просто результат правильного ухода. Каждый день наша дерма может изменяться из-за множества факторов, включая гормоны, питание, внешнюю среду и образ жизни. Важно понимать, почему кожа может выглядеть идеально в один день, а на следующий — испытывать проблемы, такие как высыпания, сухость или тусклость.

Акне
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акне

Гормоны: основная причина изменений

Гормональные колебания — это один из самых мощных факторов, влияющих на состояние кожи. В разные периоды менструального цикла, во время стресса, беременности или гормональных нарушений, дерма может стать более жирной, появляться высыпания или воспаления. Например, в фазу овуляции выработка тестостерона возрастает, что может привести к увеличению секреции жира и возникновению акне. Напротив, в период перед менструацией кожа часто становится более сухой и склонной к шелушению.

Питание и гидратация

Что мы едим, напрямую влияет на наше внешнее состояние. Диета с высоким содержанием сахара, обработанных продуктов и жирной пищи может вызвать воспаления и ухудшение состояния кожи. Недостаток воды и дефицит витаминов также могут проявляться сухостью или тусклым цветом лица. Правильное питание, включающее свежие овощи, фрукты, орехи и омега-3 жирные кислоты, помогает поддерживать баланс и улучшать состояние кожи.

Влияние окружающей среды

Состояние кожи напрямую зависит от внешней среды. Загрязнённый воздух, резкие изменения температуры, ветер и солнечное воздействие могут оказывать негативное влияние. В холодное время года кожа часто становится сухой, теряет влагу, а летом — наоборот, могут возникать проблемы с увеличением жирности и акне. Важно не забывать об увлажнении и защите от солнца в любое время года.

Стресс и образ жизни

Постоянный стресс и недостаток сна также могут оказывать пагубное воздействие на кожу. Когда мы переживаем, в организме повышается уровень кортизола — гормона стресса, который может привести к воспалениям и ухудшению состояния дермы. Недосыпание также влияет на способность кожи восстанавливаться, что делает её тусклой и уставшей.

Чтобы кожа всегда оставалась здоровой и сияющей, важно наладить баланс в питании, уходе и образе жизни.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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