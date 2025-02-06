Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отдыху в Анапе быть? Пляжи подготовят к сезону отпусков
Эта одежда скроет ваши недостатки! Дизайнер перечислила лайфхаки
Космические похороны: развеять прах в стратосферу предложили россиянам
Почему по утрам жизнь кажется лучше? Британцы сделали неожиданное открытие
ВСУ такого не ожидали: почему контратака на Курскую область не удалась?
Оказывается, растительное молоко — это просто вода с ароматизатором
Древние находки вернули Ингушетии: что нашли при ремонте трассы Кавказ?
Финляндия готовится к войне с Россией, — посол Кузнецов
Россия не поддастся на уловки: стоит ли ждать заморозки конфликта?

Топ ошибок, из-за которых даже самый модный образ становится провальным

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Каждый сезон дизайнеры предлагают новые тренды, и они выглядят безупречно на подиуме или в социальных сетях. Однако стоит купить ту же вещь и попытаться повторить образ, как возникает разочарование. Одежда сидит странно, пропадает эффект элегантности, а иногда наряд просто кажется нелепым. В чем же дело? Дело в том, что мода часто ориентирована на визуальный эффект, а не на повседневный комфорт.

Удивленная девушка
Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio
Удивленная девушка

Почему модные вещи нелепо выглядят в жизни?

Неподходящий крой

Многие трендовые фасоны создаются для моделей с определёнными параметрами. Например, ультраобъёмные пиджаки могут подчёркивать хрупкость подиумных моделей, но на других выглядеть громоздко.

Сложные сочетания 

Стильные образы в рекламе и соцсетях подбираются стилистами до мелочей. В реальной жизни без правильных аксессуаров и удачной посадки наряд может смотреться негармонично.

Непрактичность

Длинная бахрома, огромные плечи, обувь на экстремально высокой платформе – всё это впечатляет на подиуме, но в повседневной жизни мешает комфорту.

Качество ткани

В масс-маркете модные вещи часто создаются из дешёвых материалов, которые теряют форму, мнутся и выглядят не так эффектно, как в рекламе.

Нестабильность трендов

То, что актуально сейчас, через пару месяцев может казаться устаревшим или нелепым.

Главное правило — адаптировать тренды под себя. Выбирайте те вещи, которые подходят вашему стилю, фигуре и образу жизни. Не гонитесь за хайпом, а выбирайте моду осознанно.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Садоводство, цветоводство
Абрикосы, слива и вишня не радуют урожаем? Возможно, вы забыли об этой подкормке
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит
Еда и рецепты
Что лучше: запекать в фольге или в рукаве? Ответ вас удивит Аудио 
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год
Недвижимость
5 вещей в ванной, которые нужно менять раз в год Аудио 
Популярное
Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя

Узнайте, как правильно объехать препятствие на дороге, не нарушая ПДД и сохраняя свои водительские права.

Пересечение сплошной может быть законным — объясняем, когда ГИБДД не накажет водителя
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Готовим простое блюдо для правильного питания: один рецепт — десятки начинок
Самые сладкие помидоры! Эти сорта порадуют сочностью и мясистой мякотью
Как восстановить эмалированную посуду всего за несколько минут? 3 эффективных лайфхака
ВСУ предприняли попытку ударить на юг от Суджи в Курской области Любовь Степушова Игры, которые формировали стратегов: что нашли археологи в древнем римском городе Игорь Буккер Зачем разбомбили Газу: Трамп и Нетаньяху построят суперэлитный курорт Олег Володин
Автомобили на вторичном рынке стремительно дешевеют: когда это закончится
День ездишь — неделю ремонтируешь: машины, которые превращают владельцев в постоянных клиентов СТО
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Торт Красный бархат с вишней: рецепт, который покорит ваших гостей
Последние материалы
Как получить выплаты за отпуск, если не хочется отдыхать?
7 февраля: взятие Владимира, Олимпиада в Сочи и расстрел Колчака
Как избавиться от запора: лучшие таблетки и рекомендации врачей
Всего 2 вопроса – и вы поймёте, есть ли у собаки проблемы с поведением
Шарлотка с орехами и корицей: ароматный яблочный пирог, который влюбляет с первого кусочка
Способность шевелить ушами перешла от приматов к музыкантам
Гренландия станет независимой? Политическая партия острова планирует провести референдум
Чтобы гортензия процветала: 3 типа растений, с которыми ей не стоит соседствовать
Опасность зимней сушки одежды: что скрывается за высоким уровнем влажности
Как сделать гречку ещё вкуснее? Добавьте этот ингредиент за 5 минут до готовности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.