Топ ошибок, из-за которых даже самый модный образ становится провальным

1:43 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый сезон дизайнеры предлагают новые тренды, и они выглядят безупречно на подиуме или в социальных сетях. Однако стоит купить ту же вещь и попытаться повторить образ, как возникает разочарование. Одежда сидит странно, пропадает эффект элегантности, а иногда наряд просто кажется нелепым. В чем же дело? Дело в том, что мода часто ориентирована на визуальный эффект, а не на повседневный комфорт.

Фото: https://www.freepik.com by cookie-studio Удивленная девушка

Почему модные вещи нелепо выглядят в жизни?

Неподходящий крой

Многие трендовые фасоны создаются для моделей с определёнными параметрами. Например, ультраобъёмные пиджаки могут подчёркивать хрупкость подиумных моделей, но на других выглядеть громоздко.

Сложные сочетания

Стильные образы в рекламе и соцсетях подбираются стилистами до мелочей. В реальной жизни без правильных аксессуаров и удачной посадки наряд может смотреться негармонично.

Непрактичность

Длинная бахрома, огромные плечи, обувь на экстремально высокой платформе – всё это впечатляет на подиуме, но в повседневной жизни мешает комфорту.

Качество ткани

В масс-маркете модные вещи часто создаются из дешёвых материалов, которые теряют форму, мнутся и выглядят не так эффектно, как в рекламе.

Нестабильность трендов

То, что актуально сейчас, через пару месяцев может казаться устаревшим или нелепым.

Главное правило — адаптировать тренды под себя. Выбирайте те вещи, которые подходят вашему стилю, фигуре и образу жизни. Не гонитесь за хайпом, а выбирайте моду осознанно.

Уточнения

Мо́да — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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