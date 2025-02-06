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Седые волосы: как сохранить здоровье прядей без окрашивания

1:40
Моя семья » Красота и стиль

Седина у многих женщин вызывает тревогу, и нередко инстинктивно хватают пинцет, чтобы избавиться от "предвестника старости". Однако, если выдернуть седой волос, на его месте вырастет новый, но он снова окажется седым, так как в фолликуле уже отсутствуют пигментные клетки. Более того, новая прядь может оказаться жестче, что только подчеркнет седину.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Почему не стоит выщипывать седину

  • Повторное появление седых волос:
    Выдергивая седой волос, вы не меняете его природу. В новом росте пигментация отсутствует, а структура волоса может стать грубее.

  • Риск повреждения фолликула:
    Постоянное выщипывание может травмировать волосяной фолликул, что приведет к прекращению роста волос в этом месте.

  • Опасность инфекций и шрамов:
    Нарушение целостности кожи увеличивает риск появления инфекций, шрамов и даже залысин.

Что можно сделать с сединой

  • Окрашивание:
    Если седина доставляет дискомфорт, можно прибегнуть к окрашиванию волос в натуральный цвет.

  • Аккуратное подстригание:
    Если седой волос единичный, лучше аккуратно срежьте его, не прибегая к выщипыванию.

  • Принятие естественного процесса:
    Самый естественный и радикальный вариант — принять свою седину. Это неотъемлемая часть жизни, которая может стать вашей уникальной чертой.

Седина — естественный процесс старения, и бороться с ним стоит лишь если он доставляет дискомфорт. Помните, что правильный уход за волосами и своевременное решение косметических вопросов помогут сохранить их здоровье и красоту.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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