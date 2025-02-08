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Растираете духи после нанесения? Это разрушает аромат — вот почему

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Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины совершают ошибку, растирая духи по коже после нанесения. Это может негативно сказаться на стойкости и звучании аромата.

Девушка держит духи
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Девушка держит духи

Когда вы растираете духи, вы ускоряете их испарение. Верхние ноты испаряются быстрее в тепле, что делает аромат менее стойким и может изменить его звучание.

Чтобы правильно использовать духи, не растирайте их после нанесения. Дайте им раскрыться естественным образом. Распылите парфюм на волосы, чтобы они впитали аромат и создали красивый шлейф. Затем нанесите духи на заднюю поверхность шеи. Не растирайте их и там — позвольте аромату раскрыться самостоятельно.

Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться ароматом духов дольше и в полной мере.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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