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Сделай ресницы густыми и длинными без накладных: лайфхак от блогеров

1:01
Моя семья » Красота и стиль

Макияж ресниц играет ключевую роль в создании выразительного взгляда и подчеркивании красоты лица. Поэтому мы, женщины, постоянно ищем идеальные средства для удлинения и утолщения ресниц, чтобы сделать взгляд более распахнутым и привлекательным.

Девушка с листом
Фото: unsplash.com by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с листом

Визажисты часто используют накладные ресницы в своей работе, но если этот вариант не подходит, можно воспользоваться проверенным лайфхаком от блогеров.

Для этого понадобятся только привычные средства: тушь, консилер и рассыпчатая пудра. Вот пошаговая инструкция:

  1. Нанесите консилер на ресницы и дайте ему немного подсохнуть.
  2. Затем аккуратно нанесите рассыпчатую пудру на ресницы, закрыв глаза.
  3. Окуните щеточку для туши в рассыпчатую пудру.
  4. Погрузите припудренную щеточку во флакон с тушью.
  5. Накрасьте тушью ресницы, как вы это обычно делаете.

Готово! Результат вас приятно удивит.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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