Сделай ресницы густыми и длинными без накладных: лайфхак от блогеров

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж ресниц играет ключевую роль в создании выразительного взгляда и подчеркивании красоты лица. Поэтому мы, женщины, постоянно ищем идеальные средства для удлинения и утолщения ресниц, чтобы сделать взгляд более распахнутым и привлекательным.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с листом

Визажисты часто используют накладные ресницы в своей работе, но если этот вариант не подходит, можно воспользоваться проверенным лайфхаком от блогеров.

Для этого понадобятся только привычные средства: тушь, консилер и рассыпчатая пудра. Вот пошаговая инструкция:

Нанесите консилер на ресницы и дайте ему немного подсохнуть. Затем аккуратно нанесите рассыпчатую пудру на ресницы, закрыв глаза. Окуните щеточку для туши в рассыпчатую пудру. Погрузите припудренную щеточку во флакон с тушью. Накрасьте тушью ресницы, как вы это обычно делаете.

Готово! Результат вас приятно удивит.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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