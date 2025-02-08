Сделай ресницы густыми и длинными без накладных: лайфхак от блогеров

Макияж ресниц играет ключевую роль в создании выразительного взгляда и подчеркивании красоты лица. Поэтому мы, женщины, постоянно ищем идеальные средства для удлинения и утолщения ресниц, чтобы сделать взгляд более распахнутым и привлекательным.
Визажисты часто используют накладные ресницы в своей работе, но если этот вариант не подходит, можно воспользоваться проверенным лайфхаком от блогеров.
Для этого понадобятся только привычные средства: тушь, консилер и рассыпчатая пудра. Вот пошаговая инструкция:
Готово! Результат вас приятно удивит.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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