Носите одну и ту же одежду? Вот что это значит с точки зрения психологии

Известные личности, такие как Стив Джобс и Марк Цукерберг, придерживаются минимального гардероба. Одежда — это средство самовыражения, личный стиль и психологический статус. Постоянное ношение одной и той же одежды имеет глубокие психологические последствия.
Минимализм в одежде снижает стресс и повышает чувство контроля. Простота и структурированность повседневной жизни положительно влияют на психическое благополучие.
Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.
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