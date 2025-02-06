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Быстрое похудение опасно для здоровья, и вот почему

1:17
Моя семья » Красота и стиль

В этой статье мы расскажем, почему не стоит быстро худеть.

Девушка на диете
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка на диете

Чем опасно быстрое похудение

Все в природе подчиняется своим ритмам, в том числе и наш организм. Быстрая потеря веса нарушает это, вызывая ряд расстройств. Это называется метаболическим стрессом, который развивается при резком ограничении компонентов пищи и приводит к формированию хронических заболеваний пищеварения.

Резкая потеря веса имеет различные негативные последствия для здоровья. Вместе с жиром человек теряет мышечную массу, организм обезвоживается, повышается риск развития остеопороза.

Экстремальное похудение при многих диетах происходит за счет выведения жидкости из организма. Это вызывает головные боли, повышенную утомляемость, обезвоживание и гибель нервных клеток.

Обезвоживание также приводит к отекам, ткани теряют эластичность, кожа становится сухой, а ногти ломкими.

Кроме того, строгая диета и быстрое похудение могут привести к развитию психических расстройств, упадку энергии и сил, нарушению менструального цикла у женщин, мышечной слабости, нехватке необходимых витаминов и минералов.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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