Быстрое похудение опасно для здоровья, и вот почему

В этой статье мы расскажем, почему не стоит быстро худеть.
Все в природе подчиняется своим ритмам, в том числе и наш организм. Быстрая потеря веса нарушает это, вызывая ряд расстройств. Это называется метаболическим стрессом, который развивается при резком ограничении компонентов пищи и приводит к формированию хронических заболеваний пищеварения.
Резкая потеря веса имеет различные негативные последствия для здоровья. Вместе с жиром человек теряет мышечную массу, организм обезвоживается, повышается риск развития остеопороза.
Экстремальное похудение при многих диетах происходит за счет выведения жидкости из организма. Это вызывает головные боли, повышенную утомляемость, обезвоживание и гибель нервных клеток.
Обезвоживание также приводит к отекам, ткани теряют эластичность, кожа становится сухой, а ногти ломкими.
Кроме того, строгая диета и быстрое похудение могут привести к развитию психических расстройств, упадку энергии и сил, нарушению менструального цикла у женщин, мышечной слабости, нехватке необходимых витаминов и минералов.
Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.
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