Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен

Долгое время существовало убеждение, что для эффективного снижения веса необходимо перестать есть после 18:00. Однако новое исследование Университета Джона Хопкинса доказало, что время приема пищи не играет ключевой роли в процессе похудения.
Эксперимент проводился среди 40 человек с ожирением и преддиабетом. Участники были разделены на две группы: одна придерживалась интервального голодания с 10-часовым окном для приема пищи, вторая питалась в обычном режиме. Оба варианта включали одинаковое количество калорий.
Результаты показали, что ограничение по времени не дало значительного эффекта в снижении веса. Автор исследования, Низа Марутур, отмечает:
"Мы не считаем, что употребление пищи с ограничением по времени может быть полезным для снижения веса, если количество калорий остается постоянным".
Многие худеющие отмечают, что прекращение приема пищи в ранние часы действительно помогает сбросить вес. Однако этот эффект связан не с волшебным воздействием вечернего голодания, а с простым сокращением общего количества потребляемых калорий.
На самом деле, нет ничего страшного в позднем ужине, если он укладывается в общий рацион. Главное — не есть за 3-4 часа до сна, чтобы организм успел завершить процессы пищеварения.
Исследования по интервальному голоданию дают противоречивые результаты. В одной из научных работ было выявлено, что у людей, практикующих этот метод, на 91% выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Это ещё раз доказывает, что жесткие ограничения могут не только не принести пользы, но и нанести вред здоровью.
Не время приёма пищи, а количество потребляемых калорий определяет, будет ли человек худеть или нет. Отказ от ужина после 18:00 может помочь только в том случае, если он предотвращает лишние перекусы. Однако строгие ограничения могут не только не дать результата, но и негативно сказаться на здоровье.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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