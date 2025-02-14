Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен

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Долгое время существовало убеждение, что для эффективного снижения веса необходимо перестать есть после 18:00. Однако новое исследование Университета Джона Хопкинса доказало, что время приема пищи не играет ключевой роли в процессе похудения.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интервальное голодание

Что показало исследование

Эксперимент проводился среди 40 человек с ожирением и преддиабетом. Участники были разделены на две группы: одна придерживалась интервального голодания с 10-часовым окном для приема пищи, вторая питалась в обычном режиме. Оба варианта включали одинаковое количество калорий.

Результаты показали, что ограничение по времени не дало значительного эффекта в снижении веса. Автор исследования, Низа Марутур, отмечает:

"Мы не считаем, что употребление пищи с ограничением по времени может быть полезным для снижения веса, если количество калорий остается постоянным".

Почему миф об отказе от еды после шести не работает

Многие худеющие отмечают, что прекращение приема пищи в ранние часы действительно помогает сбросить вес. Однако этот эффект связан не с волшебным воздействием вечернего голодания, а с простым сокращением общего количества потребляемых калорий.

На самом деле, нет ничего страшного в позднем ужине, если он укладывается в общий рацион. Главное — не есть за 3-4 часа до сна, чтобы организм успел завершить процессы пищеварения.

Опасности интервального голодания

Исследования по интервальному голоданию дают противоречивые результаты. В одной из научных работ было выявлено, что у людей, практикующих этот метод, на 91% выше риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Это ещё раз доказывает, что жесткие ограничения могут не только не принести пользы, но и нанести вред здоровью.

Итог

Не время приёма пищи, а количество потребляемых калорий определяет, будет ли человек худеть или нет. Отказ от ужина после 18:00 может помочь только в том случае, если он предотвращает лишние перекусы. Однако строгие ограничения могут не только не дать результата, но и негативно сказаться на здоровье.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.



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