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Что делать, если парфюм изменил запах: разбираем, можно ли им пользоваться

2:06
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Срок годности парфюма — это не единственный показатель его качества. Даже если дата на флаконе еще не истекла, аромат мог измениться из-за неправильного хранения или химических процессов в составе. Разбираемся, как определить, что парфюм уже не тот, и можно ли его использовать дальше.

Парфюм
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Парфюм

Признаки испорченного аромата

Подтеки на флаконе

  • Если на бутылочке появились подтеки, это указывает на разгерметизацию. Воздух, попавший внутрь, мог запустить процесс окисления, а вместе с ним — изменение состава.

Деформация звучания

  • Испорченный парфюм может приобрести неприятные кисловатые, горьковатые или прогорклые ноты. Это значит, что эфирные масла в составе изменили свою структуру.

Изменение цвета

  • Если жидкость во флаконе потемнела или в ней появился осадок, возможны химические изменения. Однако не всегда это говорит об испорченности — некоторые масла темнеют из-за климатических условий года, в который были собраны растения.

Потеря яркости

  • Со временем верхние ноты могут испаряться, из-за чего аромат становится слабым и "размытым". Это естественный процесс, особенно если парфюм хранился долго.

Можно ли пользоваться просроченным парфюмом

Если аромат не поменял звучание, его можно использовать даже после окончания срока годности. Однако важно протестировать его перед нанесением:

  • Распылите на блоттер или запястье.
  • Если запах остался приятным и не вызвал дискомфорта — парфюм можно носить.
  • Если появились раздражение или аллергия — лучше не рисковать.

Просроченный парфюм также можно использовать для ароматизации белья, постельного белья или как освежитель воздуха.

Как продлить жизнь парфюму

Чтобы аромат дольше сохранял стойкость и чистоту, храните его в темном прохладном месте, плотно закрывая крышку. Если запах изменился — это верный сигнал, что флакон пора заменить.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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