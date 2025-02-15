Что делать, если парфюм изменил запах: разбираем, можно ли им пользоваться

Срок годности парфюма — это не единственный показатель его качества. Даже если дата на флаконе еще не истекла, аромат мог измениться из-за неправильного хранения или химических процессов в составе. Разбираемся, как определить, что парфюм уже не тот, и можно ли его использовать дальше.
Если аромат не поменял звучание, его можно использовать даже после окончания срока годности. Однако важно протестировать его перед нанесением:
Просроченный парфюм также можно использовать для ароматизации белья, постельного белья или как освежитель воздуха.
Чтобы аромат дольше сохранял стойкость и чистоту, храните его в темном прохладном месте, плотно закрывая крышку. Если запах изменился — это верный сигнал, что флакон пора заменить.
Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?