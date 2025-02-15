Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Растительный белок вместо мяса: работает ли эта замена на 100%?
Пластика лица без следов: новый тренд раскроет вашу природную красоту
Как приготовить идеальный кофе в гейзерной кофеварке? Не совершайте этих ошибок
Гагарина покинула студию музыкального шоу на Первом канале и оставила кресло пустым: я больше не могу
Любите кормить голубей и белок? Вот чем это грозит вашему здоровью
Запах вечности: тайны древних мумий, унесённые песками времени
Николай Цискаридзе назвал неожиданное условие для актёра, который будет играть его в кино
Карина Истомина и Фёдор Смолов рассказали, как изменилась семейная жизнь после переезда
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Ваши волосы неприятно пахнут? Этот парфюм решит проблему за секунды

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Парфюм для волос — это не просто приятный аромат, а средство, которое может заменить традиционные духи, нейтрализовать неприятные запахи и даже ухаживать за прядями. В отличие от обычных парфюмов, которые содержат спирт и могут пересушивать волосы, специальные мисты создаются на водной основе и дополнительно увлажняют локоны.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Чем отличается парфюм для волос от обычного

Главное отличие — состав. Обычные духи содержат высокий процент спирта, который может:

  • Пересушивать волосы, делая их ломкими.
  • Вызывать раздражение кожи головы.
  • Провоцировать аллергию из-за высокой концентрации ароматических компонентов.

Парфюм для волос, наоборот:

  • Не содержит спирта или содержит его в минимальном количестве.
  • Включает ухаживающие компоненты, такие как масла и витамины.
  • Дольше держится на волосах, раскрываясь постепенно.

Зачем нужен парфюм для волос

  • Альтернатива духам в жару: летом сильные ароматы могут быть слишком интенсивными, а мисты для волос обеспечивают лёгкий и ненавязчивый шлейф.
  • Нейтрализация неприятных запахов: волосы впитывают посторонние ароматы — табак, еду, хлорку из бассейна. Парфюм помогает их замаскировать.
  • Освежение после тренировки: если после фитнеса нет возможности сразу помыть голову, парфюм для волос поможет вернуть ощущение чистоты.
  • Завершающий штрих образа: аромат влияет на восприятие и дополняет стиль, делая образ завершённым.

Как правильно использовать

  • Распылите на концы волос: это создаст лёгкий аромат, который раскроется при движении.
  • Нанесите парфюм изнутри: наклоните голову вниз, распылите средство и взбейте волосы пальцами. Это придаст прядям естественный аромат.
  • Не перебарщивайте: если вы используете парфюмированное молочко или крем для тела, выбирайте схожие ноты или нейтральные запахи.

Парфюм для волос — это стильное и практичное решение для тех, кто хочет сохранить свежесть причёски и добавить волосам приятный аромат. Он не заменяет традиционный уход, но станет отличным дополнением к вашему бьюти-ритуалу.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери
Шоу-бизнес
Наташа Королёва не приехала на 79-летие живущей в США матери Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Сводка с фронта: ВСУ массово дронами атаковали регионы РФ, Зеленский готовит попытку кровавого реванша Дмитрий Плотников Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Последние материалы
Самураи, чайные дома и золото: что делает Канадзаву особенной
Вот как можно очистить фритюрницу, не царапая её: при таком методе жир растворяется сам
Ситуация катастрофичная: группировка ВСУ под Курахово оказалась на грани окружения
Отказ от соли может сильно испортить здоровье — пожалеете, что не знали этого раньше
Гробница в Италии, спрятанная тысячелетиями, удивила мир своим содержимым
Дмитрий Нагиев повысил цены на свои авторские курсы по личностному росту в Дубае
Ваши волосы неприятно пахнут? Этот парфюм решит проблему за секунды
Анализ рынка сельхозтехники: ФАС усиливает контроль за производителями перед посевной
Крепкая дружба между собакой и кошкой: миф, который стал реальностью
Признак деменции, который легко спутать с обычной забывчивостью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.