Больше никаких чёрных точек: вот что действительно помогает

Черные точки — распространенная проблема, с которой сталкиваются обладатели любого типа кожи. Они представляют собой открытые комедоны, закупоренные кожным салом и загрязнениями. Неправильный уход, гормональный дисбаланс и даже питание могут способствовать их появлению. Разбираемся, как эффективно избавиться от черных точек, не травмируя кожу.
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Девушка улыбается
Почему появляются черные точки
Основные причины
Генетика - предрасположенность к выработке большого количества кожного сала.
Гормоны - подростковый возраст, беременность, приём контрацептивов могут провоцировать их появление.
Питание - избыток жирной, сладкой пищи и алкоголя ухудшает состояние кожи.
Обезвоженная кожа выделяет больше себума, что способствует появлению черных точек. Используйте увлажняющие кремы, сыворотки и маски.
Косметика с ретиноидами
Средства с производными витамина A нормализуют выработку кожного сала и сужают поры, но требуют консультации специалиста.
Салонные процедуры для удаления черных точек
Если домашний уход не даёт результата, можно обратиться к косметологу.
Механическая чистка: удаление комедонов вручную.
Аппаратная чистка: ультразвуковая, вакуумная, гальваническая или лазерная.
Пилинги: химические или лазерные процедуры для глубокого очищения.
Что не поможет от черных точек
Некоторые популярные методы могут только усугубить проблему.
Выдавливание: травмирует кожу и может вызвать воспаление.
Агрессивные скрабы: крупные абразивные частицы могут повредить эпидермис.
Черные маски и полоски: удаляют только верхний слой загрязнений, не очищая поры полностью.
Распаривание: может привести к раздражению и сухости кожи.
Комплексный подход — залог чистой кожи
Чтобы избавиться от черных точек, важно сочетать регулярное очищение, отшелушивание и увлажнение. При серьёзных проблемах стоит обратиться к косметологу, который подберёт подходящую процедуру.
Уточнения
Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.