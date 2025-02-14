Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В холодильник или хлебницу? Где хранить хлеб, чтобы он не плесневел
Telegram-боты помогают угонщикам? Как фото вашего авто может попасть к преступникам
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту

Больше никаких чёрных точек: вот что действительно помогает

3:18
Моя семья » Красота и стиль

Черные точки — распространенная проблема, с которой сталкиваются обладатели любого типа кожи. Они представляют собой открытые комедоны, закупоренные кожным салом и загрязнениями. Неправильный уход, гормональный дисбаланс и даже питание могут способствовать их появлению. Разбираемся, как эффективно избавиться от черных точек, не травмируя кожу.

Девушка улыбается
Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian
Девушка улыбается

Почему появляются черные точки

Основные причины

  • Генетика - предрасположенность к выработке большого количества кожного сала.
  • Гормоны - подростковый возраст, беременность, приём контрацептивов могут провоцировать их появление.
  • Питание - избыток жирной, сладкой пищи и алкоголя ухудшает состояние кожи.
  • Недостаточное очищение - неправильный уход способствует закупорке пор.
  • Стресс - гормон кортизол увеличивает выработку себума.

Как избавиться от черных точек в домашних условиях

Существует несколько безопасных и действенных методов.

Регулярное очищение

  • Умывайтесь дважды в день с мягкими средствами.
  • Вечером обязательно используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло перед основным очищением.
  • Глубокую очистку (глиняные маски, мягкие скрабы, гоммаж) проводите 1-2 раза в неделю.

Отшелушивание кожи

Для удаления ороговевших клеток подойдут:

  • AHA-кислоты - миндальная, яблочная, лимонная (отшелушивают верхний слой).
  • BHA-кислоты - салициловая (растворяет кожный жир и глубоко очищает поры).
  • PHA-кислоты - деликатно обновляют кожу, выравнивают рельеф.

Увлажнение

Обезвоженная кожа выделяет больше себума, что способствует появлению черных точек. Используйте увлажняющие кремы, сыворотки и маски.

Косметика с ретиноидами

Средства с производными витамина A нормализуют выработку кожного сала и сужают поры, но требуют консультации специалиста.

Салонные процедуры для удаления черных точек

Если домашний уход не даёт результата, можно обратиться к косметологу.

  • Механическая чистка: удаление комедонов вручную.
  • Аппаратная чистка: ультразвуковая, вакуумная, гальваническая или лазерная.
  • Пилинги: химические или лазерные процедуры для глубокого очищения.

Что не поможет от черных точек

Некоторые популярные методы могут только усугубить проблему.

  • Выдавливание: травмирует кожу и может вызвать воспаление.
  • Агрессивные скрабы: крупные абразивные частицы могут повредить эпидермис.
  • Черные маски и полоски: удаляют только верхний слой загрязнений, не очищая поры полностью.
  • Распаривание: может привести к раздражению и сухости кожи.

Комплексный подход — залог чистой кожи

Чтобы избавиться от черных точек, важно сочетать регулярное очищение, отшелушивание и увлажнение. При серьёзных проблемах стоит обратиться к косметологу, который подберёт подходящую процедуру.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικόςкрасота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году
Овощи
Томаты будут расти как на дрожжах: лучшие дни для посева в этом году Аудио 
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день
Красота и стиль
Названы лучшие духи, которые могут держаться весь день Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Сводка с фронта: Зеленскому из Лондона дана команда плевать на Трампа, ВСУ накпливают силу у Курской области Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Как начать тренироваться и не бросить: пять шагов к полезной привычке
Протеиновый батончик может как помочь, так и испортить фигуру — вот на что смотреть в составе
Клевету терпеть не намерена: Ольга Бузова ответила на обвинения Лады Дэнс в краже песни
Ремонт в детской: этот популярный материал может вызвать аллергию
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Новая угроза из глубин Земли: супервулкан Йеллоустоун проявляет признаки активности, и это может уничтожить жизнь
Могут ли бортпроводники задержать пассажира? Всё о силовых мерах на борту
Вы мучили себя зря: этот миф о диетах официально разрушен
Неприятный запах от питомца: что может быть причиной и как помочь
Ремонт в 2025 году: сколько стоит и готовы ли россияне брать кредит на обновление жилья?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.