Больше никаких чёрных точек: вот что действительно помогает

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Черные точки — распространенная проблема, с которой сталкиваются обладатели любого типа кожи. Они представляют собой открытые комедоны, закупоренные кожным салом и загрязнениями. Неправильный уход, гормональный дисбаланс и даже питание могут способствовать их появлению. Разбираемся, как эффективно избавиться от черных точек, не травмируя кожу.

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Почему появляются черные точки

Основные причины

Генетика - предрасположенность к выработке большого количества кожного сала.

- предрасположенность к выработке большого количества кожного сала. Гормоны - подростковый возраст, беременность, приём контрацептивов могут провоцировать их появление.

- подростковый возраст, беременность, приём контрацептивов могут провоцировать их появление. Питание - избыток жирной, сладкой пищи и алкоголя ухудшает состояние кожи.

- избыток жирной, сладкой пищи и алкоголя ухудшает состояние кожи. Недостаточное очищение - неправильный уход способствует закупорке пор.

- неправильный уход способствует закупорке пор. Стресс - гормон кортизол увеличивает выработку себума.

Как избавиться от черных точек в домашних условиях

Существует несколько безопасных и действенных методов.

Регулярное очищение

Умывайтесь дважды в день с мягкими средствами.

Вечером обязательно используйте мицеллярную воду или гидрофильное масло перед основным очищением.

Глубокую очистку (глиняные маски, мягкие скрабы, гоммаж) проводите 1-2 раза в неделю.

Отшелушивание кожи

Для удаления ороговевших клеток подойдут:

AHA-кислоты - миндальная, яблочная, лимонная (отшелушивают верхний слой).

- миндальная, яблочная, лимонная (отшелушивают верхний слой). BHA-кислоты - салициловая (растворяет кожный жир и глубоко очищает поры).

- салициловая (растворяет кожный жир и глубоко очищает поры). PHA-кислоты - деликатно обновляют кожу, выравнивают рельеф.

Увлажнение

Обезвоженная кожа выделяет больше себума, что способствует появлению черных точек. Используйте увлажняющие кремы, сыворотки и маски.

Косметика с ретиноидами

Средства с производными витамина A нормализуют выработку кожного сала и сужают поры, но требуют консультации специалиста.

Салонные процедуры для удаления черных точек

Если домашний уход не даёт результата, можно обратиться к косметологу.

Механическая чистка: удаление комедонов вручную.

удаление комедонов вручную. Аппаратная чистка: ультразвуковая, вакуумная, гальваническая или лазерная.

ультразвуковая, вакуумная, гальваническая или лазерная. Пилинги: химические или лазерные процедуры для глубокого очищения.

Что не поможет от черных точек

Некоторые популярные методы могут только усугубить проблему.

Выдавливание: травмирует кожу и может вызвать воспаление.

травмирует кожу и может вызвать воспаление. Агрессивные скрабы: крупные абразивные частицы могут повредить эпидермис.

крупные абразивные частицы могут повредить эпидермис. Черные маски и полоски: удаляют только верхний слой загрязнений, не очищая поры полностью.

удаляют только верхний слой загрязнений, не очищая поры полностью. Распаривание: может привести к раздражению и сухости кожи.

Комплексный подход — залог чистой кожи

Чтобы избавиться от черных точек, важно сочетать регулярное очищение, отшелушивание и увлажнение. При серьёзных проблемах стоит обратиться к косметологу, который подберёт подходящую процедуру.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός— красота и -λογία - учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



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