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Вазелин – недооценённый бьюти-продукт: лайфхаки, которые пригодятся всем

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Вазелин — это универсальное средство, которое можно использовать не только для увлажнения кожи, но и в качестве бьюти-помощника в самых неожиданных ситуациях. Он помогает сделать аромат духов более стойким, защитить кожу при окрашивании волос и даже создать эффект ламинированных ресниц.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Слаггинг

Этот популярный метод ухода заключается в нанесении вазелина на лицо перед сном. Средство создаёт плотную защитную плёнку, предотвращая испарение влаги и сохраняя кожу увлажнённой на всю ночь. Особенно этот способ полезен для обладателей сухой кожи.

Как сделать духи более стойкими

Если нанести немного вазелина на кожу перед нанесением парфюма, аромат продержится дольше. Такой трюк работает за счёт создания защитного барьера, который замедляет испарение запаха. Именно поэтому некоторые духи продаются в формате твёрдого парфюма с вазелином.

Техника сэндвич для кожи

Этот метод ухода за кожей помогает усилить эффект тоника и сыворотки. Вазелин наносится в качестве финального слоя, который удерживает полезные компоненты внутри кожи и защищает её от пересушивания, ветра и загрязнённого воздуха.

Защита кожи во время окрашивания

Перед окрашиванием волос нанесите вазелин по контуру роста волос, чтобы избежать окрашивания кожи. Его плотная текстура создаст барьер между кожей и краской, предотвращая появление цветных пятен и раздражений.

Ламинирование ресниц в домашних условиях

Некоторые используют вазелин для создания естественного изгиба ресниц. Небольшое количество средства наносится на ресницы после их завивки щипцами, фиксируя полученный эффект.

Борьба с шелушением кожи

Вазелин помогает успокоить кожу после воздействия мороза или солнца. Он смягчает сухие участки, устраняет шелушение и защищает кожу от дальнейшего раздражения.

Итог

Этот доступный и многофункциональный продукт способен решить множество бьюти-задач. Благодаря вазелину можно продлить стойкость аромата, защитить кожу и даже создать эффект ухоженных ресниц.

Уточнения

Вазели́н (лат. Vaselinum, Paraffinum unguinosum, Petrolatum) — мазеобразная белая масса без запаха и вкуса. При неполной очистке цвет меняется от чёрного до жёлтого, при полной — до полупрозрачного.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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