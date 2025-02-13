Кожа будет сиять, как у Клеопатры: древние секреты египетских красавиц

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Секреты красоты передавались из поколения в поколение, и древнеегипетские женщины точно знали, как ухаживать за собой. Их ритуалы красоты могут показаться странными, а некоторые — даже опасными. Тем не менее в свое время они считались настоящими косметическими открытиями.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Клеопатра

Ослиное молоко — эликсир молодости

Женщины высших сословий принимали ванны из скисшего ослиного молока, веря в его омолаживающие свойства. Чтобы регулярно проводить такие процедуры, египтянки держали целые стада ослиц и штат доильщиков. Считалось, что ослиное молоко делает кожу гладкой, упругой и сияющей.

Экскременты животных — неожиданный ингредиент в уходе

Сушеные экскременты крокодила использовали в качестве скраба, а также изготавливали из них пудру для улучшения цвета лица. В косметических целях применяли и отходы жизнедеятельности других животных — ослов, собак и газелей. В то время их считали полезными компонентами, добавляя в различные смеси для ухода за кожей.

Зола и глина — натуральные очищающие средства

Для очищения кожи египтянки использовали смесь золы и глины. Тело натирали речным илом, а затем втирали ароматические масла, которые уже тогда были важной частью косметических процедур. Масла помогали увлажнить кожу и придать ей приятный аромат.

Свинцовая косметика — красота с опасностью для жизни

Тени для глаз изготавливали из медного малахита и черного сульфида свинца. Они не только придавали взгляду выразительность, но и, как верили египтяне, защищали от злых духов и насекомых.

изготавливали из медного малахита и черного сульфида свинца. Они не только придавали взгляду выразительность, но и, как верили египтяне, защищали от злых духов и насекомых. Помаду делали из свинцового сурика, смешанного с пчелиным воском. Такой макияж придавал губам насыщенный цвет, но содержал токсичный свинец, что могло привести к отравлению.

Древние рецепты красоты: использовать или забыть

Женщины Древнего Египта обладали впечатляющим арсеналом косметических средств. Некоторые из них действительно были полезными, но многие оказывались опасными для здоровья. Современная индустрия красоты шагнула далеко вперед, предлагая нам безопасные и эффективные альтернативы. Однако древнеегипетские ритуалы по-прежнему остаются любопытной частью истории косметологии.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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