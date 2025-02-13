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Сделанные губы видно сразу: эти признаки выдают вмешательство косметолога

2:39
Моя семья » Красота и стиль

Объемные, чувственные губы — это результат либо удачной генетики, либо работы косметолога. В некоторых случаях профессиональное вмешательство сложно заметить, но порой коррекция губ становится слишком очевидной. Разбираемся, по каким признакам можно определить, что губы были увеличены.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Как меняют форму губ: популярные методы

Существует несколько способов эстетической коррекции губ:

  • Инъекционные методы: в губы вводят филлеры на основе гиалуроновой кислоты для увеличения объема и улучшения формы.
  • Хирургические операции: пластические методики, такие как булхорн и VY-пластика, позволяют изменить форму губ за счет иссечения ткани или внутреннего выворота слизистой.
  • Липофилинг: пересадка собственной жировой ткани для увеличения губ. Метод не всегда дает желаемый результат, так как жир может плохо приживаться.

Основные признаки увеличенных губ

Даже если коррекция выполнена профессионально, некоторые особенности могут выдать вмешательство:

  • Неестественная гладкость: губы теряют естественные складки и текстуру, становясь слишком ровными.
  • Чрезмерный объем: если введено слишком много филлера, губы приобретают непропорциональную припухлость.
  • Изменение анатомии губ: при неудачном увеличении контуры губ становятся асимметричными или чрезмерно округлыми.
  • Гиалуроновые усы: появление валика над верхней губой, что делает контур размытым и придает эффект "утиного клюва".
  • Эффект тугого банта: губы становятся слишком приподнятыми и напряженными, что не характерно для естественных форм.

Ошибки при увеличении губ

Неудачное вмешательство чаще всего заметно по следующим признакам:

  • Сильный выворот верхней губы: иногда после хирургических процедур губа выворачивается слишком сильно, что делает ее форму неестественной.
  • Размытые границы: если филлер выходит за пределы красной каймы, губы теряют четкость контуров.
  • Неестественное сокращение расстояния между носом и верхней губой: при неудачной пластике губы могут выглядеть слишком высоко поднятыми.

Грамотно выполненная коррекция губ остается незаметной, а неудачное вмешательство может кардинально изменить внешность. Главное правило — умеренность и выбор профессионального специалиста, который учтет анатомические особенности лица и подберет методику, сохраняющую естественность.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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