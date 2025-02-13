Коллагеновые уколы – секрет вечной молодости? Вся правда о процедуре

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Коллагенотерапия — это одна из самых востребованных косметологических процедур, направленных на омоложение и восстановление кожи. Она помогает разгладить морщины, улучшить упругость и придать лицу свежий вид. Но не только внешний облик выигрывает от коллагеновых инъекций: они также могут положительно влиять на состояние суставов, костей, волос и ногтей.

Фото: https://www.freepik.com Косметолог

Что такое коллаген и почему он важен

Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме. Он отвечает за упругость кожи, здоровье суставов, прочность волос и ногтей. С возрастом выработка коллагена замедляется, что приводит к появлению морщин, снижению эластичности кожи и ломкости волос.

Восполнить недостаток можно несколькими способами:

Приемом БАДов и специальных напитков с коллагеном.

Использованием косметических средств с коллагеном.

Проведением инъекционной терапии.

Последний метод считается самым эффективным, так как коллаген вводится непосредственно в кожу, обеспечивая мгновенный эффект.

Какие задачи решают уколы коллагена

Процедура инъекционного введения коллагена помогает:

Разгладить морщины и повысить упругость кожи.

и повысить упругость кожи. Выравнять рубцы после акне и других повреждений.

после акне и других повреждений. Укрепить волосы и ногти , сделав их более здоровыми.

, сделав их более здоровыми. Поддержать суставы и хрящевую ткань , замедляя процессы разрушения.

, замедляя процессы разрушения. Ускорить рост мышц, что особенно важно для людей, активно занимающихся спортом.

Как проходит процедура

Инъекции коллагена проводятся в кабинете косметолога и занимают не более 20 минут.

Этапы процедуры

Очищение кожи и антисептическая обработка. По необходимости — нанесение обезболивающего крема. Введение коллагена с помощью тонкой иглы в глубокие слои кожи. Обработка зоны уколов для предотвращения раздражения.

Сколько длится эффект

Результат заметен уже после первой процедуры и может сохраняться до 18 месяцев.

Стандартный курс состоит из 2-3 сеансов с интервалом 2-4 недели. Окончательное количество процедур подбирается индивидуально.

Кому не подходят уколы коллагена

Несмотря на пользу коллагенотерапии, существуют противопоказания:

Диабет и аллергия на белок.

Онкологические и кожные заболевания.

Беременность и период лактации.

Обострения хронических болезней.

Наличие келоидных рубцов.

Перед процедурой важно проконсультироваться с косметологом.

Возможные побочные эффекты

Процедура переносится легко, но в первые дни возможны:

Незначительная припухлость и покраснение.

Легкий дискомфорт в местах инъекций.

Эти симптомы проходят самостоятельно и не требуют специального лечения.

Уколы коллагена — это эффективный метод борьбы с возрастными изменениями кожи, который помогает продлить молодость, улучшить состояние волос и укрепить суставы. Однако перед процедурой важно учитывать возможные противопоказания и проходить курс только у квалифицированного специалиста.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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