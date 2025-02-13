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Коллагеновые уколы – секрет вечной молодости? Вся правда о процедуре

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Коллагенотерапия — это одна из самых востребованных косметологических процедур, направленных на омоложение и восстановление кожи. Она помогает разгладить морщины, улучшить упругость и придать лицу свежий вид. Но не только внешний облик выигрывает от коллагеновых инъекций: они также могут положительно влиять на состояние суставов, костей, волос и ногтей.

Косметолог
Фото: https://www.freepik.com
Косметолог

Что такое коллаген и почему он важен

Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме. Он отвечает за упругость кожи, здоровье суставов, прочность волос и ногтей. С возрастом выработка коллагена замедляется, что приводит к появлению морщин, снижению эластичности кожи и ломкости волос.

Восполнить недостаток можно несколькими способами:

  • Приемом БАДов и специальных напитков с коллагеном.
  • Использованием косметических средств с коллагеном.
  • Проведением инъекционной терапии.

Последний метод считается самым эффективным, так как коллаген вводится непосредственно в кожу, обеспечивая мгновенный эффект.

Какие задачи решают уколы коллагена

Процедура инъекционного введения коллагена помогает:

  • Разгладить морщины и повысить упругость кожи.
  • Выравнять рубцы после акне и других повреждений.
  • Укрепить волосы и ногти, сделав их более здоровыми.
  • Поддержать суставы и хрящевую ткань, замедляя процессы разрушения.
  • Ускорить рост мышц, что особенно важно для людей, активно занимающихся спортом.

Как проходит процедура

Инъекции коллагена проводятся в кабинете косметолога и занимают не более 20 минут.

Этапы процедуры

  1. Очищение кожи и антисептическая обработка.
  2. По необходимости — нанесение обезболивающего крема.
  3. Введение коллагена с помощью тонкой иглы в глубокие слои кожи.
  4. Обработка зоны уколов для предотвращения раздражения.

Сколько длится эффект

Результат заметен уже после первой процедуры и может сохраняться до 18 месяцев.

Стандартный курс состоит из 2-3 сеансов с интервалом 2-4 недели. Окончательное количество процедур подбирается индивидуально.

Кому не подходят уколы коллагена

Несмотря на пользу коллагенотерапии, существуют противопоказания:

  • Диабет и аллергия на белок.
  • Онкологические и кожные заболевания.
  • Беременность и период лактации.
  • Обострения хронических болезней.
  • Наличие келоидных рубцов.

Перед процедурой важно проконсультироваться с косметологом.

Возможные побочные эффекты

Процедура переносится легко, но в первые дни возможны:

  • Незначительная припухлость и покраснение.
  • Легкий дискомфорт в местах инъекций.

Эти симптомы проходят самостоятельно и не требуют специального лечения.

Уколы коллагена — это эффективный метод борьбы с возрастными изменениями кожи, который помогает продлить молодость, улучшить состояние волос и укрепить суставы. Однако перед процедурой важно учитывать возможные противопоказания и проходить курс только у квалифицированного специалиста.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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