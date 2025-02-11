Сжигайте калории, не вставая с дивана: новый научный подход к похудению

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Можно ли терять калории, просто смотря телевизор? Согласно исследованию ученых из Университета Лафборо, это действительно возможно. Главное — не просто сидеть перед экраном, а активно реагировать на происходящее.

Фото: Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian Девушка у телевизора

Как телевизор помогает худеть

Спортивные трансляции способны вовлечь зрителей настолько, что они начинают сжигать калории даже без физических упражнений. По данным исследования, за 90 минут просмотра спортивных состязаний можно потратить до 540 калорий — это примерно эквивалентно 45-минутной пробежке.

Доктор Дейл Эслингер, один из авторов исследования, отмечает:

"Просмотр спортивных игр положительно сказывается на самочувствии и уровне энергии".

Какие виды спорта эффективнее всего

Исследование показало, что максимальный эффект от просмотра получают активные футбольные болельщики. За время 90-минутного матча они сжигают больше всего калорий, особенно если сопровождают просмотр прыжками, аплодисментами и эмоциональными реакциями.

Другие виды спорта также помогают расходовать энергию:

Теннис: до 432 калорий за три часа.

до 432 калорий за три часа. Легкая атлетика: около 160 калорий за час.

Как повысить эффективность

Если просто смотреть матч в расслабленном состоянии, значительного эффекта не будет. Однако несколько простых действий помогут усилить расход калорий:

Подниматься с дивана во время ключевых моментов игры.

Аплодировать и активно реагировать на события.

Размахивать руками, ходить по комнате.

Телевизор и спорт — необычное, но эффективное сочетание для снижения веса. Главное — не просто пассивно наблюдать, а вовлекаться в процесс, выражая эмоции и двигаясь. Такой подход поможет не только сбросить калории, но и повысить общий уровень энергии.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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