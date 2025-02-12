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Почему поры так быстро забиваются: срочно проверьте свой уход

3:37
Моя семья » Красота и стиль

Забитые поры — одна из самых распространенных проблем кожи, связанная не только с внешними факторами, но и с неправильным уходом. Важно понимать, что сами по себе поры — это естественная часть кожи, они участвуют в выведении себума и пота. Однако их избыточное загрязнение приводит к расширению и появлению черных точек. Разбираемся, какие ошибки могут усугубить ситуацию.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Ошибка 1: неправильный домашний уход

Многие считают, что расширенные поры и жирный блеск — это исключительно признаки жирной кожи. Однако иногда проблема кроется в обезвоженности. При недостатке влаги кожа начинает усиленно вырабатывать себум, что приводит к закупорке пор.

Как избежать

  • Определите свой тип кожи перед подбором косметики.
  • Не пересушивайте кожу спиртовыми тониками и агрессивными очищающими средствами.
  • Регулярно увлажняйте кожу легкими текстурами.

Ошибка 2: чрезмерное использование кислот

Кислоты помогают отшелушивать кожу и предотвращать появление комедонов, но их избыточное применение может нарушить гидролипидный баланс. Это приводит к сухости, раздражению и усиленному выделению кожного сала, которое, в свою очередь, засоряет поры.

Как избежать

  • Используйте кислотные пилинги не чаще 1-2 раз в неделю.
  • Контролируйте концентрацию кислот в косметических средствах.
  • Не забывайте про увлажнение после кислотного ухода.

Ошибка 3: частое посещение бани и сауны

Высокие температуры и пар способствуют расширению пор и выведению токсинов, но при злоупотреблении процедурами это может привести к обратному эффекту. Кожа начинает вырабатывать больше себума, а поры, расширяясь, быстрее забиваются.

Как избежать

  • Ограничьте посещение бани или сауны до 1-2 раз в месяц.
  • После термопроцедур не используйте тяжелые масла и жирные кремы.
  • Дайте коже время "подышать" перед нанесением косметики.

Ошибка 4: вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем негативно сказываются на состоянии кожи, влияя на тонус сосудов и процессы регенерации. Это приводит к снижению эластичности кожи, расширению пор и ухудшению общего состояния эпидермиса.

Как избежать

  • Ограничьте или полностью исключите никотин и алкоголь.
  • Поддерживайте здоровый баланс влаги в коже с помощью увлажняющих средств.
  • Используйте антиоксиданты для защиты кожи от внешних факторов.

Ошибка 5: увлечение загаром

Чрезмерное пребывание на солнце без защиты приводит к фотостарению. В результате кожа становится более сухой, роговой слой утолщается, а выведение себума затрудняется. Это провоцирует появление черных точек и воспалений.

Как избежать

  • Используйте солнцезащитные средства с SPF.
  • Носите головные уборы и солнцезащитные очки.
  • Тщательно смывайте солнцезащитную косметику перед сном.

Чистота пор зависит не только от косметики, но и от общего ухода за кожей и образа жизни. Чтобы минимизировать риск их загрязнения, важно правильно подбирать уходовые средства, избегать пересушивания, защищать кожу от солнца и контролировать использование агрессивных компонентов.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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