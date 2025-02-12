Почему поры так быстро забиваются: срочно проверьте свой уход

3:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Забитые поры — одна из самых распространенных проблем кожи, связанная не только с внешними факторами, но и с неправильным уходом. Важно понимать, что сами по себе поры — это естественная часть кожи, они участвуют в выведении себума и пота. Однако их избыточное загрязнение приводит к расширению и появлению черных точек. Разбираемся, какие ошибки могут усугубить ситуацию.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Ошибка 1: неправильный домашний уход

Многие считают, что расширенные поры и жирный блеск — это исключительно признаки жирной кожи. Однако иногда проблема кроется в обезвоженности. При недостатке влаги кожа начинает усиленно вырабатывать себум, что приводит к закупорке пор.

Как избежать

Определите свой тип кожи перед подбором косметики.

Не пересушивайте кожу спиртовыми тониками и агрессивными очищающими средствами.

Регулярно увлажняйте кожу легкими текстурами.

Ошибка 2: чрезмерное использование кислот

Кислоты помогают отшелушивать кожу и предотвращать появление комедонов, но их избыточное применение может нарушить гидролипидный баланс. Это приводит к сухости, раздражению и усиленному выделению кожного сала, которое, в свою очередь, засоряет поры.

Как избежать

Используйте кислотные пилинги не чаще 1-2 раз в неделю.

Контролируйте концентрацию кислот в косметических средствах.

Не забывайте про увлажнение после кислотного ухода.

Ошибка 3: частое посещение бани и сауны

Высокие температуры и пар способствуют расширению пор и выведению токсинов, но при злоупотреблении процедурами это может привести к обратному эффекту. Кожа начинает вырабатывать больше себума, а поры, расширяясь, быстрее забиваются.

Как избежать

Ограничьте посещение бани или сауны до 1-2 раз в месяц.

После термопроцедур не используйте тяжелые масла и жирные кремы.

Дайте коже время "подышать" перед нанесением косметики.

Ошибка 4: вредные привычки

Курение и злоупотребление алкоголем негативно сказываются на состоянии кожи, влияя на тонус сосудов и процессы регенерации. Это приводит к снижению эластичности кожи, расширению пор и ухудшению общего состояния эпидермиса.

Как избежать

Ограничьте или полностью исключите никотин и алкоголь.

Поддерживайте здоровый баланс влаги в коже с помощью увлажняющих средств.

Используйте антиоксиданты для защиты кожи от внешних факторов.

Ошибка 5: увлечение загаром

Чрезмерное пребывание на солнце без защиты приводит к фотостарению. В результате кожа становится более сухой, роговой слой утолщается, а выведение себума затрудняется. Это провоцирует появление черных точек и воспалений.

Как избежать

Используйте солнцезащитные средства с SPF.

Носите головные уборы и солнцезащитные очки.

Тщательно смывайте солнцезащитную косметику перед сном.

Чистота пор зависит не только от косметики, но и от общего ухода за кожей и образа жизни. Чтобы минимизировать риск их загрязнения, важно правильно подбирать уходовые средства, избегать пересушивания, защищать кожу от солнца и контролировать использование агрессивных компонентов.

Уточнения

Поры — у животных и человека отверстия выводных протоков потовых желёз на поверхности кожи.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.