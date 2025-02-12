Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше

Коллаген — ключевой белок в организме, отвечающий за упругость кожи, крепкие ногти, здоровье суставов и сосудов. Со временем его выработка снижается, поэтому восполнять дефицит можно с помощью добавок. Но в какой форме коллаген усваивается лучше всего? Разбираемся в деталях.

Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian Девушка со стаканом воды

Какие бывают формы коллагена

На рынке представлено множество вариантов добавок:

Жидкий коллаген: считается самой эффективной формой благодаря быстрой усвояемости. Оптимальный вариант — морской гидролизованный коллаген I и III типа с молекулярной массой до 500 Дальтон и дозировкой 15 000 мг.

считается самой эффективной формой благодаря быстрой усвояемости. Оптимальный вариант — морской гидролизованный коллаген I и III типа с молекулярной массой до 500 Дальтон и дозировкой 15 000 мг. Порошок: удобен для добавления в напитки и блюда, но требует правильной дозировки.

удобен для добавления в напитки и блюда, но требует правильной дозировки. Капсулы и таблетки: удобны в применении, но усваиваются медленнее.

удобны в применении, но усваиваются медленнее. Мармелад и батончики: вкусные варианты, но чаще содержат меньшее количество белка.

Важно, чтобы коллаген был гидролизованным, так как в этой форме он лучше усваивается.

Какой коллаген выбрать

Существует четыре основных вида:

Животный: добывается из кожи крупного рогатого скота или свиней.

добывается из кожи крупного рогатого скота или свиней. Птичий: содержится в куриных гребешках и субпродуктах.

содержится в куриных гребешках и субпродуктах. Морской: считается наиболее полезным, так как его структура ближе к человеческому коллагену. Получают его из кожи рыб.

считается наиболее полезным, так как его структура ближе к человеческому коллагену. Получают его из кожи рыб. Растительный: не является полноценным коллагеном, но содержит белки, стимулирующие его выработку.

Самый эффективный вариант — морской гидролизованный коллаген, особенно если он дополнен гиалуроновой кислотой, витамином С и аминокислотами.

Как принимать коллаген

Для максимальной пользы стоит учитывать несколько правил:

Оптимальная дозировка 10 000-15 000 мг в день.

Коллаген лучше усваивается с витамином С.

Жидкие формы предпочтительнее для быстрого эффекта.

Регулярность приема важнее, чем форма добавки.

В какой форме коллаген эффективнее всего

Лучший вариант — жидкий морской гидролизованный коллаген с добавлением витаминов, так как он быстрее усваивается организмом. Однако капсулы и порошки тоже могут быть полезными при соблюдении правильной дозировки. Главное — выбрать качественный продукт и принимать его регулярно.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.



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