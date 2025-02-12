Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше

Коллаген — ключевой белок в организме, отвечающий за упругость кожи, крепкие ногти, здоровье суставов и сосудов. Со временем его выработка снижается, поэтому восполнять дефицит можно с помощью добавок. Но в какой форме коллаген усваивается лучше всего? Разбираемся в деталях.
На рынке представлено множество вариантов добавок:
Важно, чтобы коллаген был гидролизованным, так как в этой форме он лучше усваивается.
Существует четыре основных вида:
Самый эффективный вариант — морской гидролизованный коллаген, особенно если он дополнен гиалуроновой кислотой, витамином С и аминокислотами.
Для максимальной пользы стоит учитывать несколько правил:
Лучший вариант — жидкий морской гидролизованный коллаген с добавлением витаминов, так как он быстрее усваивается организмом. Однако капсулы и порошки тоже могут быть полезными при соблюдении правильной дозировки. Главное — выбрать качественный продукт и принимать его регулярно.
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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