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Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше

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Коллаген — ключевой белок в организме, отвечающий за упругость кожи, крепкие ногти, здоровье суставов и сосудов. Со временем его выработка снижается, поэтому восполнять дефицит можно с помощью добавок. Но в какой форме коллаген усваивается лучше всего? Разбираемся в деталях.

Девушка со стаканом воды
Фото: Designed by Freepik by kamranaydinov is licensed under Public domian
Девушка со стаканом воды

Какие бывают формы коллагена

На рынке представлено множество вариантов добавок:

  • Жидкий коллаген: считается самой эффективной формой благодаря быстрой усвояемости. Оптимальный вариант — морской гидролизованный коллаген I и III типа с молекулярной массой до 500 Дальтон и дозировкой 15 000 мг.
  • Порошок: удобен для добавления в напитки и блюда, но требует правильной дозировки.
  • Капсулы и таблетки: удобны в применении, но усваиваются медленнее.
  • Мармелад и батончики: вкусные варианты, но чаще содержат меньшее количество белка.

Важно, чтобы коллаген был гидролизованным, так как в этой форме он лучше усваивается.

Какой коллаген выбрать

Существует четыре основных вида:

  • Животный: добывается из кожи крупного рогатого скота или свиней.
  • Птичий: содержится в куриных гребешках и субпродуктах.
  • Морской: считается наиболее полезным, так как его структура ближе к человеческому коллагену. Получают его из кожи рыб.
  • Растительный: не является полноценным коллагеном, но содержит белки, стимулирующие его выработку.

Самый эффективный вариант — морской гидролизованный коллаген, особенно если он дополнен гиалуроновой кислотой, витамином С и аминокислотами.

Как принимать коллаген

Для максимальной пользы стоит учитывать несколько правил:

  • Оптимальная дозировка 10 000-15 000 мг в день.
  • Коллаген лучше усваивается с витамином С.
  • Жидкие формы предпочтительнее для быстрого эффекта.
  • Регулярность приема важнее, чем форма добавки.

В какой форме коллаген эффективнее всего

Лучший вариант — жидкий морской гидролизованный коллаген с добавлением витаминов, так как он быстрее усваивается организмом. Однако капсулы и порошки тоже могут быть полезными при соблюдении правильной дозировки. Главное — выбрать качественный продукт и принимать его регулярно.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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