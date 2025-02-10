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Блондинкам на заметку: эти привычки портят цвет и делают волосы ломкими

4:01
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Осветлённые волосы требуют особенного ухода: после воздействия химических составов они становятся более пористыми, хрупкими и подверженными внешним факторам. Однако многие популярные убеждения могут не только не помочь в сохранении красоты блонда, но и серьёзно навредить волосам.

Девушка в очках
Фото: https://www.freepik.com
Девушка в очках

Осветлённые пряди требуют ухода только при полном обесцвечивании

Реальность: независимо от техники осветления (будь то отдельные пряди, балаяж или тотальное осветление), волосы становятся более чувствительными к внешним воздействиям. Если не использовать специализированный уход, пигмент будет быстро вымываться, а цвет приобретёт нежелательный желтоватый оттенок.

На скорость этого процесса влияют качество воды, частота мытья головы и использование термоприборов. Поэтому осветлённым волосам необходимы средства для восстановления, защиты от ультрафиолета, жёсткой воды и механических повреждений.

Натуральные продукты — лучший уход для волос

Реальность: народные методы, которыми пользовались предки, сегодня не всегда актуальны. Маски из майонеза, кефира или яиц не способны эффективно питать волосы, а некоторые натуральные ингредиенты могут вызывать раздражение или аллергические реакции.

Опасны и популярные рецепты с лимонным соком, уксусом или перекисью водорода: они сушат волосы и могут привести к ломкости. Даже натуральные масла, если применять их без меры, могут утяжелить волосы, сделав их жирными и лишив доступа полезных веществ.

Чем чаще мыть голову, тем лучше для волос

Реальность: ежедневное мытьё головы лишает волосы естественной защиты, делая их более сухими и ломкими. В составе водопроводной воды могут содержаться минералы, ускоряющие вымывание пигмента, особенно медные частицы.

Чтобы продлить свежесть волос, можно использовать сухой шампунь, который впитает излишки себума и придаст объём. А для нейтрализации тяжёлых металлов и защиты цвета лучше выбирать шампуни и маски с антиоксидантами.

Осветлённые волосы нужно полностью уберечь от термоприборов

Реальность: утюжки, плойки и фен действительно могут повреждать волосы, но полный отказ от них не является обязательным. Важно соблюдать меры предосторожности:

  • Использовать термозащитные средства перед каждой укладкой.
  • Выбирать приборы с регулировкой температуры и не выставлять максимальные режимы.
  • При сушке феном переключать на прохладный воздух и направлять поток сверху вниз.
  • Никогда не использовать утюжок или плойку на влажные волосы.

Чем дольше держать маску, тем сильнее эффект

Реальность: инструкции к уходовым средствам создаются на основе тестов, и увеличивать время выдержки маски нет смысла. Если производитель рекомендует оставить средство на 5 минут, то 30-минутное ожидание не сделает волосы более здоровыми.

Чрезмерное использование несмываемых продуктов тоже может привести к негативным последствиям: волосы теряют объём, становятся тяжёлыми, жирными и тусклыми. Оптимальный уход — это умеренность и соблюдение рекомендаций.

Если волосы в хорошем состоянии, можно отказаться от ухода

Реальность: даже если волосы выглядят здоровыми, прекращать уход нельзя. Осветлённые пряди остаются уязвимыми к внешним факторам: солнцу, жёсткой воде, хлору в бассейне.

Для сохранения оттенка важно:

  • Использовать защитные спреи с УФ-фильтрами.
  • Надевать шапочку при купании в бассейне.
  • Регулярно тонировать волосы для поддержания цвета.

Блонд требует дисциплины, а правильный уход поможет сохранить его красоту надолго.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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