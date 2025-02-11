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Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это

2:52
Моя семья » Красота и стиль

Минимализм долго доминировал в мире моды, но в 2025 году аксессуары выходят на первый план. Тонкие цепочки и лаконичные кольца уступают место крупным браслетам, массивным серьгам и выразительным подвескам. Этот тренд — не только дань ностальгии по 90-м и 2000-м, но и способ сделать даже самый простой образ эффектным.

Украшения
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Украшения

Как носить массивные украшения

Главный принцип — баланс. Яркий аксессуар должен быть единственным акцентом, чтобы образ выглядел стильно, а не перегруженно.

Идеи для повседневного образа

  • Прямые джинсы, базовая футболка и крупное ожерелье или длинная подвеска.
  • Однотонный минималистичный лук с массивными серьгами. Они могут перекликаться с ремнем.
  • Объемный браслет в паре с лаконичным костюмом. Браслеты-каффы можно носить поверх длинных рукавов.
  • Простое трикотажное платье и несколько эффектных колец. Смело надевайте их сразу на несколько пальцев.

Вечерние образы позволяют больше свободы

  • Платье в пол, серьги-люстры и широкий браслет.
  • Минималистичный монохромный комплект и несколько массивных колье одновременно.
  • Атласный костюм в сочетании с брошей и колье в одном стиле.

Для вечерних выходов можно сочетать несколько массивных украшений, но важно грамотно их распределять. Например, объемные серьги лучше дополнить браслетом, а не колье, чтобы сохранить гармонию.

Какие украшения в тренде

Массивные аксессуары появились на показах Chanel, Balmain, Saint Laurent и Loewe, но их легко найти и в масс-маркете.

Популярные варианты

  • Широкие браслеты: браслеты-каффы, многослойные цепи, модели до локтя. Они заменяют часы и становятся главной деталью образа.
  • Крупные серьги: геометрические формы, асимметрия, серьги-люстры, кольца с камнями.
  • Многослойные ожерелья: массивные цепи, металлические воротники, крупные бусины и элементы, похожие на доспехи.
  • Кольца с крупными камнями: модели с необработанными камнями, сложной фурнитурой и гравировкой. Их носят сразу несколько или делают акцент на одном.
  • Подвески: длинные цепи с крупными символами, абстрактными элементами или необычными фигурками.

Массивные украшения — стильный акцент 2025 года

Этот тренд дает свободу для экспериментов. Сочетайте массивные аксессуары с базовыми вещами, чтобы сделать образ более выразительным. А для особых случаев смело комбинируйте несколько украшений, следуя принципу баланса.

Уточнения

Бижуте́рия (фр. bijouterie — торговля ювелирными изделиями; фр. bijou — драгоценность, прелесть, украшение) — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов. Разновидность декоративно-прикладного искусства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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