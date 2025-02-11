Маленькие украшения – больше не в моде: в 2025 году все будут носить это

Минимализм долго доминировал в мире моды, но в 2025 году аксессуары выходят на первый план. Тонкие цепочки и лаконичные кольца уступают место крупным браслетам, массивным серьгам и выразительным подвескам. Этот тренд — не только дань ностальгии по 90-м и 2000-м, но и способ сделать даже самый простой образ эффектным.
Главный принцип — баланс. Яркий аксессуар должен быть единственным акцентом, чтобы образ выглядел стильно, а не перегруженно.
Для вечерних выходов можно сочетать несколько массивных украшений, но важно грамотно их распределять. Например, объемные серьги лучше дополнить браслетом, а не колье, чтобы сохранить гармонию.
Массивные аксессуары появились на показах Chanel, Balmain, Saint Laurent и Loewe, но их легко найти и в масс-маркете.
Этот тренд дает свободу для экспериментов. Сочетайте массивные аксессуары с базовыми вещами, чтобы сделать образ более выразительным. А для особых случаев смело комбинируйте несколько украшений, следуя принципу баланса.
Бижуте́рия (фр. bijouterie — торговля ювелирными изделиями; фр. bijou — драгоценность, прелесть, украшение) — украшения, в отличие от ювелирных изделий, сделанные из недорогих материалов. Разновидность декоративно-прикладного искусства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте о различных методах посадки картофеля — от классических до инновационных, и выберите оптимальный способ для получения богатого урожая на вашем участке.