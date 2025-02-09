Хотите макияж, который не смажется? Вот главные секреты стойкости

Многие сталкиваются с проблемой нестойкости теней: спустя несколько часов макияж теряет насыщенность, собирается в складках и перестаёт выглядеть аккуратно. Особенно это актуально для обладательниц жирной кожи век. Однако существуют техники, которые помогут сделать макияж более долговечным.
Основная причина скатывания теней — повышенная выработка кожного себума. Даже стойкие базы не всегда справляются, особенно если складки на веках выражены. В таких случаях классические техники макияжа, такие как смоки-айс, могут оказаться неудачным выбором.
Один из самых стойких вариантов вечернего макияжа — стрелки. Они позволяют создать выразительный образ, при этом не требуют нанесения теней на подвижное веко.
Как избежать размазывания стрелок:
Стрелки — это универсальный вариант для вечернего образа, подходящий для любой формы глаз.
Кат-крис — это техника, в которой акцент делается на неподвижное веко. Такой макияж позволяет избежать скатывания теней, так как они наносятся выше складки века.
Основные принципы выполнения кат-криса:
Этот способ подходит для тех, кто ищет стойкий макияж, который сохранит аккуратный вид в течение долгого времени.
Сочетание кат-криса и стрелок позволяет создать выразительный и стойкий макияж глаз. Кат-крис добавляет глубины, а стрелки визуально вытягивают глаз, создавая эффект кошачьего взгляда. Для особых случаев можно дополнить образ стразами — при использовании качественного клея для ресниц они сохранятся на веках весь вечер.
Для тех, кто ищет альтернативу классическому макияжу с тенями, есть два проверенных варианта: графичные стрелки и техника кат-крис. Они позволяют создать выразительный образ без риска, что тени скатаются или исчезнут в течение нескольких часов. Выбирая стойкие продукты и правильно адаптируя технику нанесения, можно добиться идеального результата даже на жирных веках.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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