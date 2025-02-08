Современный стиль без трендов: как создать уникальный гардероб

Современная мода создаёт иллюзию, будто стиль невозможен без постоянного отслеживания трендов. Однако это не так! Настоящий стиль — это не погоня за модой, а умение создавать гармоничный образ, отражающий вашу индивидуальность.
Тренды приходят и уходят, но существуют более устойчивые элементы моды — силуэты, крой и базовые формы. Эти элементы обновляются примерно раз в 10 лет, формируя так называемую модную декаду. Если учитывать эти изменения, можно легко выстраивать гардероб, который будет выглядеть актуально даже без следования трендам.
Быть стильным без следования трендам реально! Главное — понимать, какие базовые силуэты актуальны, использовать интересные сочетания и не бояться экспериментов.
Стиль одежды - определённая акцентированность ансамбля (костюма в широком смысле), продиктованная следующими признаками (или их совокупностью): возрастом, полом, профессией, социальным статусом, принадлежностью к субкультуре и т. д
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