Базовое платье для работы, отдыха и вечеринок: как найти идеальный вариант

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Маленькое черное платье уже давно стало классикой, но сегодня одной универсальной модели недостаточно. Современная женщина нуждается в базовом платье, которое будет не только стильным, но и удобным, подходящим к образу жизни, фигуре и даже настроению.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка в платье

Подбираем платье по фигуре

Главное правило — платье должно сидеть идеально, подчеркивая достоинства и создавая комфортный силуэт.

Астенический тип: высоким и стройным девушкам подходят модели с акцентной талией и легкой драпировкой. Хороший выбор — платья-рубашки с поясом и V-образные вырезы, которые добавляют объема.

высоким и стройным девушкам подходят модели с акцентной талией и легкой драпировкой. Хороший выбор — платья-рубашки с поясом и V-образные вырезы, которые добавляют объема. Миниатюрная фигура: лучший вариант — короткие платья или миди с разрезом. Вертикальные линии, монохромные расцветки и приталенные фасоны визуально вытягивают силуэт.

лучший вариант — короткие платья или миди с разрезом. Вертикальные линии, монохромные расцветки и приталенные фасоны визуально вытягивают силуэт. Плюс-сайз: идеально смотрятся платья с запахом и длиной чуть ниже колена. Такие модели подчеркивают талию и создают гармоничный силуэт. Лучше выбирать плотные ткани и однотонные оттенки.

идеально смотрятся платья с запахом и длиной чуть ниже колена. Такие модели подчеркивают талию и создают гармоничный силуэт. Лучше выбирать плотные ткани и однотонные оттенки. Спортивная фигура: мягкие линии, драпировки в области груди и бедер, баски и асимметрия помогут создать более женственный образ.

Как учесть образ жизни

Жизнь каждой женщины отличается, и платье должно соответствовать ее ритму.

Леди-босс: платье-футляр из плотной ткани, которое легко превращается из офисного в вечерний вариант. Главное — немнущиеся ткани и спокойные оттенки.

платье-футляр из плотной ткани, которое легко превращается из офисного в вечерний вариант. Главное — немнущиеся ткани и спокойные оттенки. Счастливая мама: комфортные трикотажные платья А-силуэта или платья-рубашки из натуральных тканей. Они не требуют глажки и обеспечивают свободу движений.

комфортные трикотажные платья А-силуэта или платья-рубашки из натуральных тканей. Они не требуют глажки и обеспечивают свободу движений. Фрилансер: оверсайз-модели или платья-свитеры — удобно и для работы дома, и для встреч. Достаточно добавить аксессуары — и образ готов.

оверсайз-модели или платья-свитеры — удобно и для работы дома, и для встреч. Достаточно добавить аксессуары — и образ готов. Отчаянная тусовщица: универсальное маленькое черное платье или платье-комбинация, которое днем носится с кроссовками, а вечером — с каблуками.

Платье по настроению

Настроение меняется, и базовое платье должно подстраиваться под него.

Когда хочется сиять: легкие летящие платья в теплых оттенках с небольшим декором подчеркнут радостное настроение.

легкие летящие платья в теплых оттенках с небольшим декором подчеркнут радостное настроение. Когда хочется уюта: трикотажные оверсайз-платья или платья-свитеры станут идеальным вариантом для пасмурных дней.

трикотажные оверсайз-платья или платья-свитеры станут идеальным вариантом для пасмурных дней. Когда романтика витает в воздухе: платья с запахом, асимметрией или легким мерцанием создадут интригующий образ.

платья с запахом, асимметрией или легким мерцанием создадут интригующий образ. Когда хочется тишины: минималистичные платья строгого кроя в нейтральных тонах помогут сохранить личное пространство.

Базовое платье — это не просто одежда, а универсальный инструмент, который должен сочетаться с вашим стилем жизни, подходить к фигуре и соответствовать настроению. Главное — выбирать модель, в которой вы чувствуете себя уверенно и комфортно.

Уточнения

Пла́тье - любая одежда кроме белья и обуви.



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