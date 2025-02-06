Тайна очаровательных ямочек на щеках: генетика или секретные методики их появления

Ямочки на щеках — уникальная анатомическая особенность, которая делает лицо более выразительным и дружелюбным. Многие мечтают о таких впадинках, считая их признаком привлекательности, но мало кто знает, что на самом деле это врождённая мутация. Разбираемся, почему появляются ямочки и можно ли их создать искусственно.
Эта особенность объясняется разделением большой скуловой мышцы. Когда человек улыбается, она сокращается, втягивая кожу внутрь и образуя ямочки.
По статистике, такая особенность встречается у 20-30% людей.
Если природа не наградила вас ямочками, их можно создать искусственно. Существуют несколько методов:
Некоторым людям ямочки могут не нравиться, особенно если они выражены асимметрично. В таких случаях косметологи предлагают заполнить их филлерами на основе гиалуроновой кислоты, выравнивая поверхность кожи.
Ямочки на щеках — генетическая особенность, которая передаётся по наследству. Их невозможно приобрести естественным путём, но можно создать с помощью пластической хирургии или макияжа. Если же ямочки кажутся нежелательной деталью, современные косметологические процедуры помогут сделать их менее заметными.
Я́мочки на щека́х — видимые впадинки различной глубины и размера. Бывают круглыми или вытянутыми по вертикали (щелевидными).
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