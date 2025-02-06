Тайна очаровательных ямочек на щеках: генетика или секретные методики их появления

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Ямочки на щеках — уникальная анатомическая особенность, которая делает лицо более выразительным и дружелюбным. Многие мечтают о таких впадинках, считая их признаком привлекательности, но мало кто знает, что на самом деле это врождённая мутация. Разбираемся, почему появляются ямочки и можно ли их создать искусственно.

Фото: Designed by Freepik by cookie-studio is licensed under Public domian Девушка улыбается

Откуда берутся ямочки на щеках

Эта особенность объясняется разделением большой скуловой мышцы. Когда человек улыбается, она сокращается, втягивая кожу внутрь и образуя ямочки.

Ямочки чаще всего передаются по наследству.

Они проявляются с рождения и не исчезают с возрастом.

Форма и глубина ямочек индивидуальны у каждого человека.

По статистике, такая особенность встречается у 20-30% людей.

Можно ли сделать ямочки на щеках

Если природа не наградила вас ямочками, их можно создать искусственно. Существуют несколько методов:

Хирургическая операция (димпл-эктомия)

Это самый надёжный способ. Под местной анестезией хирург создаёт искусственные ямочки, изменяя крепление мышцы. Процедура занимает около часа, а реабилитация проходит в течение нескольких недель.

Пирсинг щёк

Прокол в области ямочек позволяет создать визуальный эффект. Однако процедура требует ухода и несёт риски инфекций.

Макияж

При умелом контуринге можно нарисовать ямочки с помощью теней и корректора. Такой метод даёт временный результат и больше подходит для фото.

Физические упражнения

Существуют техники втягивания щёк и надавливания пальцами, но с научной точки зрения они не дают долгосрочного эффекта.

Как избавиться от ямочек на щеках

Некоторым людям ямочки могут не нравиться, особенно если они выражены асимметрично. В таких случаях косметологи предлагают заполнить их филлерами на основе гиалуроновой кислоты, выравнивая поверхность кожи.

Ямочки на щеках — генетическая особенность, которая передаётся по наследству. Их невозможно приобрести естественным путём, но можно создать с помощью пластической хирургии или макияжа. Если же ямочки кажутся нежелательной деталью, современные косметологические процедуры помогут сделать их менее заметными.

Уточнения

Я́мочки на щека́х — видимые впадинки различной глубины и размера. Бывают круглыми или вытянутыми по вертикали (щелевидными).



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