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Устали от второго подбородка? Лучшие упражнения и процедуры для идеального овала лица

4:41
Моя семья » Красота и стиль

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются люди независимо от возраста и веса. Он может быть анатомической особенностью или следствием образа жизни. Если вас беспокоит эта деталь внешности, существует несколько способов её коррекции: упражнения, массаж, правильное питание и профессиональные косметологические процедуры.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Девушка

Причины появления второго подбородка

Одной из главных причин является избыток калорий, который приводит к отложению жира не только в области талии, но и в зоне шеи. Возрастные изменения также играют роль: с течением времени уменьшается выработка коллагена, кожа теряет эластичность, и ткани под подбородком провисают.

Кроме того, второй подбородок может появиться после резкого похудения — жировая прослойка уменьшается, но кожа не успевает подтянуться.

Также не стоит забывать об анатомических особенностях: скошенный подбородок, неправильный прикус или уменьшение нижней челюсти из-за удаления зубов могут влиять на формирование складок в этой зоне.

"Появление второго подбородка обусловлено не только избыточным весом, но и особенностями строения лица. Со временем, если отсутствует поддержка костей, ткани в этой зоне провисают", — поясняет врач-косметолог, пластический хирург клиники "Арбат Эстетик" Екатерина Животкова.

Осанка играет не меньшую роль: привычка опускать голову, долго смотреть в экран телефона или сутулиться способствует ослаблению мышц шеи, что также провоцирует образование складок.

Способы устранения второго подбородка

Выбор метода зависит от причины появления проблемы. В некоторых случаях достаточно укрепить мышцы и скорректировать питание, в других — понадобится помощь косметолога.

Упражнения

Регулярная гимнастика помогает укрепить мышцы шеи и лица, подтянуть кожу и улучшить овал лица.

  • Ковшик: поверните голову в сторону, слегка вытяните челюсть вперед, ощущая натяжение. Легко похлопайте ладонью по подбородку 20 секунд, затем повторите в другую сторону.
  • Язык до носа: вытяните язык вверх, пытаясь дотянуться до носа, задержитесь в этом положении на несколько секунд, повторите 5-10 раз.
  • Поцелуй: вытяните губы трубочкой, направьте лицо вверх, как будто хотите поцеловать кого-то высокого, задержитесь на 5 секунд, повторите 5-10 раз.
  • Кулаки: подоприте подбородок кулаками и оказывайте сопротивление, напрягая мышцы на 5-10 секунд.

Массаж

Регулярный массаж улучшает циркуляцию крови и помогает избавиться от застоя жидкости в тканях. Легкими движениями массируйте область подбородка по направлению к ушам, используйте крем или масло. Эффективны также ролики и скребки для массажа гуаша.

Косметические средства

Подтягивающие кремы и маски с витамином C, коллагеном и экстрактами растений помогают улучшить тонус кожи и замедлить процесс её провисания.

Тейпирование

Эластичные кинезиотейпы фиксируют ткани и помогают скорректировать овал лица. Однако важно правильно накладывать тейпы, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.

Инъекционные методы

Если гимнастика и массаж не дают желаемого эффекта, косметологи предлагают процедуры:

  • Филлеры - заполняют подбородочную зону гиалуроновой кислотой, создавая дополнительный каркас для кожи.
  • Липолитики - расщепляют жировые отложения и выводят их из организма. Подходят для тех, у кого второй подбородок вызван жировыми накоплениями.

"Липолитики эффективны, если причина второго подбородка — жировые отложения. Однако в случае потери упругости кожи их лучше комбинировать с мезонитями", — отмечает Екатерина Животкова.

Липосакция

Этот метод подойдет, если подбородок сформирован из-за скопления жира. Однако липосакция является хирургическим вмешательством, требующим длительного восстановления.

Избавление от второго подбородка возможно, но подходить к этому стоит комплексно. Упражнения и массаж помогают укрепить мышцы, косметические процедуры — улучшить состояние кожи, а радикальные методы обеспечивают быстрый и заметный результат. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и выбирать оптимальный метод под руководством специалиста.

Уточнения

Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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