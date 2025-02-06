Устали от второго подбородка? Лучшие упражнения и процедуры для идеального овала лица

Второй подбородок — проблема, с которой сталкиваются люди независимо от возраста и веса. Он может быть анатомической особенностью или следствием образа жизни. Если вас беспокоит эта деталь внешности, существует несколько способов её коррекции: упражнения, массаж, правильное питание и профессиональные косметологические процедуры.
Одной из главных причин является избыток калорий, который приводит к отложению жира не только в области талии, но и в зоне шеи. Возрастные изменения также играют роль: с течением времени уменьшается выработка коллагена, кожа теряет эластичность, и ткани под подбородком провисают.
Кроме того, второй подбородок может появиться после резкого похудения — жировая прослойка уменьшается, но кожа не успевает подтянуться.
Также не стоит забывать об анатомических особенностях: скошенный подбородок, неправильный прикус или уменьшение нижней челюсти из-за удаления зубов могут влиять на формирование складок в этой зоне.
"Появление второго подбородка обусловлено не только избыточным весом, но и особенностями строения лица. Со временем, если отсутствует поддержка костей, ткани в этой зоне провисают", — поясняет врач-косметолог, пластический хирург клиники "Арбат Эстетик" Екатерина Животкова.
Осанка играет не меньшую роль: привычка опускать голову, долго смотреть в экран телефона или сутулиться способствует ослаблению мышц шеи, что также провоцирует образование складок.
Выбор метода зависит от причины появления проблемы. В некоторых случаях достаточно укрепить мышцы и скорректировать питание, в других — понадобится помощь косметолога.
Регулярная гимнастика помогает укрепить мышцы шеи и лица, подтянуть кожу и улучшить овал лица.
Регулярный массаж улучшает циркуляцию крови и помогает избавиться от застоя жидкости в тканях. Легкими движениями массируйте область подбородка по направлению к ушам, используйте крем или масло. Эффективны также ролики и скребки для массажа гуаша.
Подтягивающие кремы и маски с витамином C, коллагеном и экстрактами растений помогают улучшить тонус кожи и замедлить процесс её провисания.
Эластичные кинезиотейпы фиксируют ткани и помогают скорректировать овал лица. Однако важно правильно накладывать тейпы, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом.
Если гимнастика и массаж не дают желаемого эффекта, косметологи предлагают процедуры:
"Липолитики эффективны, если причина второго подбородка — жировые отложения. Однако в случае потери упругости кожи их лучше комбинировать с мезонитями", — отмечает Екатерина Животкова.
Этот метод подойдет, если подбородок сформирован из-за скопления жира. Однако липосакция является хирургическим вмешательством, требующим длительного восстановления.
Избавление от второго подбородка возможно, но подходить к этому стоит комплексно. Упражнения и массаж помогают укрепить мышцы, косметические процедуры — улучшить состояние кожи, а радикальные методы обеспечивают быстрый и заметный результат. Важно учитывать индивидуальные особенности организма и выбирать оптимальный метод под руководством специалиста.
Масса́ж - одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
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