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Как избавиться от пухлых щек: 7 способов, которые работают

4:29
Моя семья » Красота и стиль

Форма лица во многом определяется генетикой, но образ жизни и уход за собой играют не менее важную роль. Пухлые щеки могут быть особенностью строения, следствием неправильного питания или результатом отечности. Разбираемся, какие методы помогают скорректировать овал лица и добиться желаемого результата.

Девушка
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Девушка

Почему появляются пухлые щеки

Щеки могут выглядеть объемными по нескольким причинам:

  • Генетика: наследственная предрасположенность к округлому лицу.
  • Лишний вес: при высоком ИМТ избыточные жировые отложения появляются и на лице.
  • Отечность: нарушение водного баланса, нехватка сна и соленая пища приводят к задержке жидкости.
  • Возрастные изменения: с годами жировая ткань перераспределяется, и щеки могут становиться более выраженными.

Коррекция возможна разными способами: от домашних упражнений до косметологических процедур.

Как избавиться от пухлых щек в домашних условиях

Чтобы скорректировать контур лица, необходим комплексный подход.

Образ жизни

Сбалансированное питание и правильный питьевой режим помогут предотвратить отечность. Важно:

  • Пить чистую воду в достаточном количестве.
  • Ограничить употребление соли, жареной и копченой пищи.
  • Ужинать не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
  • Включить в распорядок дня физическую активность.

Упражнения для лица

Регулярная гимнастика помогает подтянуть мышцы, улучшает кровообращение и делает кожу упругой. Несколько простых упражнений:

  • Поднятие подбородка: направьте взгляд вверх, прижмите нижнюю губу к верхней, задержитесь на 10 секунд, повторите 7-10 раз.
  • Надувание щек: удерживайте воздух во рту, перемещая его из одной щеки в другую в течение 10 секунд, затем сдувайте и повторяйте.
  • Сопротивление улыбке: надавите пальцами на щеки, одновременно пытаясь растянуть губы в улыбке, зафиксируйте положение на 7 секунд, повторите 10 раз.

Массаж

Лимфодренажный массаж активизирует циркуляцию лимфы, снижает отечность и улучшает состояние кожи. Техники асахи и гуаша помогают подтянуть контуры лица и сделать его визуально более скульптурным.

Визуальная коррекция

Если нужен моментальный эффект, поможет макияж. Контуринг с использованием темного корректора под скулами и вдоль линии роста волос создает эффект более четкого овала лица. Дополнительно можно подобрать прическу с удлиненными прядями у лица — это поможет скрыть объемные щеки.

Косметология для коррекции щек

Для быстрого эффекта можно воспользоваться профессиональными процедурами. Среди самых популярных методик:

  • Лимфодренажные процедуры: LPG-массаж, ICOONE, мезотерапия.
  • Ботулинотерапия: расслабляет жевательные мышцы, визуально сужая лицо.
  • Аппаратные методики: СМАС-лифтинг подтягивает кожу и уменьшает объем жировой ткани.

Эффект таких процедур временный, и для поддержания результата важно соблюдать здоровый образ жизни.

Хирургические методы

Если другие способы не дают результата, можно рассмотреть пластическую хирургию. Операция по удалению комков Биша позволяет сделать лицо более скульптурным, но имеет свои риски.

Противопоказания к хирургическому вмешательству

  • Сахарный диабет.
  • Воспалительные процессы на лице.
  • Нарушение свертываемости крови.
  • Возраст до 25 лет.

Чего нельзя делать

Резкие ограничения в питании и экстремальные диеты могут привести к потере эластичности кожи и быстрому набору веса после возвращения к привычному рациону. Безопасный способ — сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки и грамотный уход за кожей.

Итог

Избавиться от пухлых щек можно разными методами: от правильного питания и гимнастики до косметологии и хирургии. Важно выбирать наиболее подходящий способ, исходя из индивидуальных особенностей организма, и помнить, что красота — это не только скулы, но и гармония в восприятии себя.

Уточнения

Щека (щёчная область, лат. bucca) — парная боковая часть лица человека или морды животного, распространяющаяся от скуловой дуги до нижнего края нижней челюсти.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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