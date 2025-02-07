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Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам

3:56
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки на веках — универсальный элемент макияжа, который остается в тренде и в 2025 году. Они подходят практически всем, важно лишь подобрать правильную форму и технику нанесения. Разбираемся, какие виды стрелок существуют, чем их рисовать и как добиться идеального результата.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by racool-studio is licensed under Public domian
Девушка

Чем рисовать стрелки

Для создания стрелок можно использовать разные инструменты в зависимости от желаемого эффекта:

  • Подводка: бывает жидкая или в формате фломастера-лайнера. Позволяет рисовать четкие, контрастные линии. Жидкой подводкой сложнее работать, но с практикой можно добиться идеального результата.
  • Карандаш для глаз: удобен для новичков, позволяет рисовать четкие линии разной интенсивности.
  • Тени: подходят для мягких, растушеванных стрелок, их можно наносить поверх подводки или карандаша.

Виды стрелок

Форма стрелок зависит от типа глаз, личных предпочтений и актуальных трендов. Визажисты выделяют несколько популярных вариантов:

  • Классические: универсальный вариант, который подходит всем.
  • Необычные: включают глиттер, дополнительные линии и нестандартные формы.
  • Лисий взгляд: вытягивает глаз за счет удлиненного внутреннего края стрелки, отлично подходит для больших круглых глаз.
  • Цветные: важно подобрать оттенки, гармонирующие с внешностью и гардеробом.
  • Двойные: позволяют сделать максимальный акцент на глазах.
  • Арабские: яркие стрелки, выходящие за пределы век с обеих сторон.
  • Стрелки с жемчугом: заменяют стразы, отлично сочетаются с разными формами стрелок.
  • Толстые линии: графичные стрелки, которые можно дополнительно подчеркнуть линией под бровью.
  • Гранж-стрелки: акцент делают на внутреннем уголке глаз.
  • Ретро-стрелки: выделяют оба века, кончики аккуратно растушеваны.

Как научиться рисовать стрелки

Главный секрет — практика. Новичкам рекомендуется тренироваться перед большим зеркалом, которое позволяет видеть все лицо целиком и замечать ошибки. Профессиональные визажисты советуют придерживаться пошаговой инструкции:

  • Очистить и подготовить кожу, нанести увлажняющее средство и праймер.
  • При необходимости выровнять тон кожи.
  • Нарисовать тонкую линию от внешнего уголка глаза в сторону брови.
  • Подчеркнуть линию роста ресниц, соединив стрелку с основанием.
  • Прорисовать межресничное пространство, чтобы не было пробелов.
  • Завершить образ тушью и зафиксировать макияж спреем.

Как подобрать стрелки по форме глаз

  • Круглые глаза: стрелки помогут сузить и удлинить форму, начинать линию лучше от зрачка.
  • Нависшее веко: рисуйте широкие стрелки, которые перекрывают складку.
  • Широко посаженные глаза: прорисовывайте стрелку от внутреннего уголка.
  • Близко посаженные глаза: акцентируйте внешний уголок, выводите стрелку дальше к виску.
  • Миндальные глаза: подходят любые стрелки, можно экспериментировать с формами и цветами.
  • Маленькие глаза: используйте менее контрастные оттенки, мягкие растушеванные стрелки.
  • Азиатский разрез глаз: подводите только верхнее веко, отступая от линии роста ресниц.
  • Опущенные уголки глаз: стрелку расширяйте перед хвостиком, направляя его вверх.
  • Приподнятые уголки глаз: продолжайте стрелку параллельно линии роста ресниц, вытягивая ее к виску.

Стрелки остаются актуальными и универсальными, позволяя скорректировать форму глаз и создать выразительный взгляд. Главное — подобрать технику, которая подойдет именно вам, и не бояться экспериментов.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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