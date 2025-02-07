Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам

Стрелки на веках — универсальный элемент макияжа, который остается в тренде и в 2025 году. Они подходят практически всем, важно лишь подобрать правильную форму и технику нанесения. Разбираемся, какие виды стрелок существуют, чем их рисовать и как добиться идеального результата.
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Девушка
Чем рисовать стрелки
Для создания стрелок можно использовать разные инструменты в зависимости от желаемого эффекта:
Подводка: бывает жидкая или в формате фломастера-лайнера. Позволяет рисовать четкие, контрастные линии. Жидкой подводкой сложнее работать, но с практикой можно добиться идеального результата.
Карандаш для глаз: удобен для новичков, позволяет рисовать четкие линии разной интенсивности.
Тени: подходят для мягких, растушеванных стрелок, их можно наносить поверх подводки или карандаша.
Виды стрелок
Форма стрелок зависит от типа глаз, личных предпочтений и актуальных трендов. Визажисты выделяют несколько популярных вариантов:
Классические: универсальный вариант, который подходит всем.
Необычные: включают глиттер, дополнительные линии и нестандартные формы.
Лисий взгляд: вытягивает глаз за счет удлиненного внутреннего края стрелки, отлично подходит для больших круглых глаз.
Цветные: важно подобрать оттенки, гармонирующие с внешностью и гардеробом.
Двойные: позволяют сделать максимальный акцент на глазах.
Арабские: яркие стрелки, выходящие за пределы век с обеих сторон.
Стрелки с жемчугом: заменяют стразы, отлично сочетаются с разными формами стрелок.
Толстые линии: графичные стрелки, которые можно дополнительно подчеркнуть линией под бровью.
Гранж-стрелки: акцент делают на внутреннем уголке глаз.
Ретро-стрелки: выделяют оба века, кончики аккуратно растушеваны.
Как научиться рисовать стрелки
Главный секрет — практика. Новичкам рекомендуется тренироваться перед большим зеркалом, которое позволяет видеть все лицо целиком и замечать ошибки. Профессиональные визажисты советуют придерживаться пошаговой инструкции:
Очистить и подготовить кожу, нанести увлажняющее средство и праймер.
При необходимости выровнять тон кожи.
Нарисовать тонкую линию от внешнего уголка глаза в сторону брови.
Подчеркнуть линию роста ресниц, соединив стрелку с основанием.
Прорисовать межресничное пространство, чтобы не было пробелов.
Завершить образ тушью и зафиксировать макияж спреем.
Как подобрать стрелки по форме глаз
Круглые глаза: стрелки помогут сузить и удлинить форму, начинать линию лучше от зрачка.
Нависшее веко: рисуйте широкие стрелки, которые перекрывают складку.
Широко посаженные глаза: прорисовывайте стрелку от внутреннего уголка.
Близко посаженные глаза: акцентируйте внешний уголок, выводите стрелку дальше к виску.
Миндальные глаза: подходят любые стрелки, можно экспериментировать с формами и цветами.
Маленькие глаза: используйте менее контрастные оттенки, мягкие растушеванные стрелки.
Азиатский разрез глаз: подводите только верхнее веко, отступая от линии роста ресниц.
Опущенные уголки глаз: стрелку расширяйте перед хвостиком, направляя его вверх.
Приподнятые уголки глаз: продолжайте стрелку параллельно линии роста ресниц, вытягивая ее к виску.
Стрелки остаются актуальными и универсальными, позволяя скорректировать форму глаз и создать выразительный взгляд. Главное — подобрать технику, которая подойдет именно вам, и не бояться экспериментов.
Уточнения
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.