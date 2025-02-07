Стрелки на глазах: какой вариант подойдет именно вам

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Стрелки на веках — универсальный элемент макияжа, который остается в тренде и в 2025 году. Они подходят практически всем, важно лишь подобрать правильную форму и технику нанесения. Разбираемся, какие виды стрелок существуют, чем их рисовать и как добиться идеального результата.

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Чем рисовать стрелки

Для создания стрелок можно использовать разные инструменты в зависимости от желаемого эффекта:

Подводка : бывает жидкая или в формате фломастера-лайнера. Позволяет рисовать четкие, контрастные линии. Жидкой подводкой сложнее работать, но с практикой можно добиться идеального результата.

: бывает жидкая или в формате фломастера-лайнера. Позволяет рисовать четкие, контрастные линии. Жидкой подводкой сложнее работать, но с практикой можно добиться идеального результата. Карандаш для глаз : удобен для новичков, позволяет рисовать четкие линии разной интенсивности.

: удобен для новичков, позволяет рисовать четкие линии разной интенсивности. Тени: подходят для мягких, растушеванных стрелок, их можно наносить поверх подводки или карандаша.

Виды стрелок

Форма стрелок зависит от типа глаз, личных предпочтений и актуальных трендов. Визажисты выделяют несколько популярных вариантов:

Классические : универсальный вариант, который подходит всем.

: универсальный вариант, который подходит всем. Необычные : включают глиттер, дополнительные линии и нестандартные формы.

: включают глиттер, дополнительные линии и нестандартные формы. Лисий взгляд : вытягивает глаз за счет удлиненного внутреннего края стрелки, отлично подходит для больших круглых глаз.

: вытягивает глаз за счет удлиненного внутреннего края стрелки, отлично подходит для больших круглых глаз. Цветные : важно подобрать оттенки, гармонирующие с внешностью и гардеробом.

: важно подобрать оттенки, гармонирующие с внешностью и гардеробом. Двойные : позволяют сделать максимальный акцент на глазах.

: позволяют сделать максимальный акцент на глазах. Арабские : яркие стрелки, выходящие за пределы век с обеих сторон.

: яркие стрелки, выходящие за пределы век с обеих сторон. Стрелки с жемчугом : заменяют стразы, отлично сочетаются с разными формами стрелок.

: заменяют стразы, отлично сочетаются с разными формами стрелок. Толстые линии : графичные стрелки, которые можно дополнительно подчеркнуть линией под бровью.

: графичные стрелки, которые можно дополнительно подчеркнуть линией под бровью. Гранж-стрелки : акцент делают на внутреннем уголке глаз.

: акцент делают на внутреннем уголке глаз. Ретро-стрелки: выделяют оба века, кончики аккуратно растушеваны.

Как научиться рисовать стрелки

Главный секрет — практика. Новичкам рекомендуется тренироваться перед большим зеркалом, которое позволяет видеть все лицо целиком и замечать ошибки. Профессиональные визажисты советуют придерживаться пошаговой инструкции:

Очистить и подготовить кожу, нанести увлажняющее средство и праймер.

При необходимости выровнять тон кожи.

Нарисовать тонкую линию от внешнего уголка глаза в сторону брови.

Подчеркнуть линию роста ресниц, соединив стрелку с основанием.

Прорисовать межресничное пространство, чтобы не было пробелов.

Завершить образ тушью и зафиксировать макияж спреем.

Как подобрать стрелки по форме глаз

Круглые глаза : стрелки помогут сузить и удлинить форму, начинать линию лучше от зрачка.

: стрелки помогут сузить и удлинить форму, начинать линию лучше от зрачка. Нависшее веко : рисуйте широкие стрелки, которые перекрывают складку.

: рисуйте широкие стрелки, которые перекрывают складку. Широко посаженные глаза : прорисовывайте стрелку от внутреннего уголка.

: прорисовывайте стрелку от внутреннего уголка. Близко посаженные глаза : акцентируйте внешний уголок, выводите стрелку дальше к виску.

: акцентируйте внешний уголок, выводите стрелку дальше к виску. Миндальные глаза : подходят любые стрелки, можно экспериментировать с формами и цветами.

: подходят любые стрелки, можно экспериментировать с формами и цветами. Маленькие глаза : используйте менее контрастные оттенки, мягкие растушеванные стрелки.

: используйте менее контрастные оттенки, мягкие растушеванные стрелки. Азиатский разрез глаз : подводите только верхнее веко, отступая от линии роста ресниц.

: подводите только верхнее веко, отступая от линии роста ресниц. Опущенные уголки глаз : стрелку расширяйте перед хвостиком, направляя его вверх.

: стрелку расширяйте перед хвостиком, направляя его вверх. Приподнятые уголки глаз: продолжайте стрелку параллельно линии роста ресниц, вытягивая ее к виску.

Стрелки остаются актуальными и универсальными, позволяя скорректировать форму глаз и создать выразительный взгляд. Главное — подобрать технику, которая подойдет именно вам, и не бояться экспериментов.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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