Секрет стойкости и естественного цвета: почему тинт — это лучшее, что можно нанести на губы

Тинт для губ — это пигментированное средство на водной основе, которое впитывается в кожу, оставляя стойкий цвет, но не создавая текстуры. В отличие от помады, тинт ощущается легче, не смазывается при еде и поцелуях и может использоваться не только для губ, но и в качестве румян или теней.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Помада

Виды тинтов

Жидкий: Легкая текстура, быстро впитывается, обеспечивает стойкий пигмент.

Легкая текстура, быстро впитывается, обеспечивает стойкий пигмент. Гелевый: Более густой, равномерно распределяется, дает насыщенный цвет.

Более густой, равномерно распределяется, дает насыщенный цвет. Кремовый: Подходит для губ, щек и век, легко растушевывается.

Подходит для губ, щек и век, легко растушевывается. Бальзам-тинт: Комбинирует уход и оттенок, увлажняет губы.

Комбинирует уход и оттенок, увлажняет губы. Пленочный: Образует пленку, которая после снятия оставляет яркий цвет.

Как правильно выбрать тинт

Текстура: Чем гуще, тем плотнее покрытие.

Чем гуще, тем плотнее покрытие. Оттенок: Должен гармонировать с румянами и общим макияжем.

Должен гармонировать с румянами и общим макияжем. Формула: Хорошо, если в составе есть увлажняющие компоненты и SPF.

Как наносить тинт

Увлажнить губы перед нанесением, сделать легкий пилинг. Наносить подушечками пальцев или аппликатором, быстро растушёвывая. Не медлить, так как тинт быстро впитывается.

Как смыть тинт

Использовать двухфазное средство или мицеллярную воду.

Приложить ватный диск с очищающим средством на несколько секунд, затем стереть.

Увлажнить губы после снятия.

Почему тинт для губ стал популярным

Тинт для губ завоевал популярность благодаря своей стойкости и универсальности. В отличие от помады, он не ощущается на губах, не стирается после еды и не требует частого обновления. Кроме того, его можно использовать не только для макияжа губ, но и в качестве румян или теней, что делает его незаменимым продуктом для минималистичной косметички.

Чем тинт отличается от помады

Главное отличие тинта от помады — стойкость и легкость. Он оставляет только пигмент, не создавая ощущения липкости или тяжести. Однако при этом тинт может сушить губы, поэтому важно перед его нанесением увлажнять кожу. Если вам нужен максимально естественный макияж, который продержится целый день, тинт станет отличной альтернативой привычной помаде.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική - "искусство украшать, наряжать", далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.