Тренд из 1970-х: в моду сново вошло афганское пальто

Верхняя одежда из 1970-х годов опять популярна. Трендом стало афганское пальто из овчины с отделкой из меха.
По-другому его называют Penny Lane в честь главной героини фильма "Почти знаменит" 2000 года, которую исполнила актриса Кейт Хадсон.
Сейчас афганское пальто уже продемонстрировали многие знаменитости. Например, супермодель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и певицы Чарли XCX, Тейлор Свифт и Кэти Перри, пишет New York Post (NYP).
Ранее стало известно, что в моду вернулся необычный аксессуар из 1970-х годов. Все больше звезд носят теннисные ожерелья. Это украшение из тонкой и гибкой металлической основы, которая усыпана бриллиантами.
Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.
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