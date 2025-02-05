Тренд из 1970-х: в моду сново вошло афганское пальто

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Верхняя одежда из 1970-х годов опять популярна. Трендом стало афганское пальто из овчины с отделкой из меха.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда

По-другому его называют Penny Lane в честь главной героини фильма "Почти знаменит" 2000 года, которую исполнила актриса Кейт Хадсон.

Сейчас афганское пальто уже продемонстрировали многие знаменитости. Например, супермодель Белла Хадид, актриса Сидни Суини и певицы Чарли XCX, Тейлор Свифт и Кэти Перри, пишет New York Post (NYP).

Ранее стало известно, что в моду вернулся необычный аксессуар из 1970-х годов. Все больше звезд носят теннисные ожерелья. Это украшение из тонкой и гибкой металлической основы, которая усыпана бриллиантами.

Уточнения

Пальто́ (от фр. paletot) — разновидность мужского и женского верхнего платья для прохладной и холодной погоды.



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